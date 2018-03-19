不只看花火節！20個澎湖必訪景點 隱藏「外星人的涼亭」

2018年03月19日 20:01 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

澎湖北寮奎壁山、赤嶼的「摩西分海」海底古道踏浪旅遊。（本報系資料照，陳可文攝）

每年澎湖最具代表性的「澎湖國際海上花火節」是台灣離島中最盛大也最好玩的季節，總吸引大批民眾前往觀賞遊玩，為澎湖的觀光帶來序曲。澎湖擁有獨特的自然景觀、多元的文化，有著「比跨年煙火還美」稱號的澎湖花火節今年將於4月19日～6月21日間舉辦，今年的花火節深入澎湖的五鄉施放，用花火點亮澎湖各地。但除了花火節，澎湖還有那些是必去的景點呢？

一年一度的花火節即將登場，澎湖還有哪些必玩大推點？(圖/網路溫度計)

一年一度的花火節即將登場，澎湖還有哪些必玩大推點？(圖/網路溫度計)

DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》從2017年3月20日到2018年3月19日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言、整理網友最愛的澎湖景點，讓我們跟著網友一起玩！

◎西瀛虹橋

西瀛虹橋又有「彩虹橋」支撐，早晨是當地居民的晨泳好去處，一到了晚上虹橋會點上彩虹七色-紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等七彩霓虹光，繽紛的色光就這樣倒映在水面上，波光粼粼，很是浪漫，也是不少情侶的約會聖地首選。

此外這裡也是澎湖花火節的舉辦地點，在岸上除了可以欣賞夕陽的餘暉，一到了夜晚馬上轉為璀璨的花火山亮夜空，和你心愛的那個他一同仰望星空，一起譜出專屬你們的夏日戀曲吧！

◎風櫃洞

人家都說到澎湖遊賞必訪風櫃洞聽聽那海濤聲，否則就不能算是到過澎湖，風櫃里位於風櫃半島的尾端，每遇到南風漲潮時海蝕洞內的空氣受擠壓，海水由縫隙噴出後發出的呼嘯聲猶如鼓風爐的聲音一般。

除了有名的「風櫃聽濤」外，風櫃洞旁被戲稱為「外星人的涼亭」，更是電影「風櫃來的人」、詹雅雯的「澎湖戀歌」MV的取景地點，所以都來到澎湖了，還不來聽聽這有名的傳說對嗎？

◎大義宮

大義宮往下走就是地底岩洞，內部已珊瑚作為陳設的材質，加上五彩的燈光、虛擬的情境，每一區陳設的主題不單單僅有宗教，也有些許澎湖景點特色等，沒有看過綠蠵龜的你來到這就有機會近距離觀賞，很適合大人、小朋友參觀的好地方，中間還有設置許願池，或許在宮廟還有綠蠵龜的加持（？）下，願望更有可能實現，洞裡的裝潢看起來確實有點歷史，但這才有機會接觸到道地的澎湖文化呀！

跨海大橋圓拱型的橋頭，是遊客拍照打卡的澎湖地標。（本報系資料照/王曉鈴攝）

◎二崁古厝

已有近百年歷史的二崁古厝為陳氏家族所有的古厝，是一座融合閩南風情及二崁特色的閩南式大厝，用在地的咾咕石及玄武岩作為建材，並裝飾有彩繪磁磚、石木雕刻、泥塑及交趾陶等傳統工藝藝術，莊嚴簡樸卻不失當地特色，經評定為國家三級古蹟。

走入二崁映入眼簾最吸睛的一定是古厝牆上掛滿了當地居民自創的褒歌，內容描述當地的生活點滴或傳送男女的思慕情懷，最原汁原味的農家生活絕對是平常在大都市所體會不到的！

◎篤行十村

篤行十村可說是全台澎最早形成的眷村，結合了歷史文化與人文地景的特色，這裡也出了兩位知名歌手-已故歌手張雨生還有「外婆的澎湖灣」主唱潘安邦，進而使這裡成為澎湖旅遊的熱門景點。

目前澎湖也只剩這裡有著日式宿舍群保存完整，除了建築物外，周圍的環境也是文化資產氣息豐富，想嗅聞古時候的濃厚舊建築？那來澎湖絕不能錯過這個充滿古色古香的篤行十村。

小門鯨魚洞每到冬季常「飄雪」，讓網友驚豔不已。（本報系資料照/王曉鈴攝）

澎湖小門鯨魚洞的一朵朵浪花泡泡飄上岸，讓人錯覺好似澎湖下雪場景。(資料照/陳可文攝)

◎鯨魚洞

傳說是一隻鯨魚撞出的洞、又或者只是單純長得像鯨魚的海蝕洞，各種說法不一，「鯨魚洞」是在澎湖的西北海岸，原是一處玄武岩海崖，但經過長年的海蝕作用而形成巨洞，像是一隻鯨魚的頭部，所以人們習慣稱這裡為鯨魚洞，在這裡吹吹海風、看看海，澎湖的熱情陽光讓海呈現一片湛藍藍，看看這壯觀的鯨魚洞也是澎湖必來的景點之一。

◎奎壁山摩西分海

在聖經裡有一個這樣的故事：摩西會將紅海分成兩半，帶著猶太人逃離埃及；這種奇景沒想到在澎湖也可以看見！原本磅礴的大海開始像是被施魔法的緩緩地往左右兩邊移動，中間即出現了S型的踏浪步道通往到對面的小島，這是近年來澎湖的最夯景點「摩西分海」，總是吸引大批遊客來朝聖，要見到這樣的奇景也不易，需精準地做功課、算出潮汐時間，相信看到這股奇景的你一定也會感受到大自然的震撼的。

◎虎井嶼

去膩了那些總是充滿著觀光客的景點了嗎？虎井嶼可是一座擁有最美麗海灣風景的小島，更是離島中的離島，才剛到港口就可以看到超蔚藍的海水，隨著時間的流逝，現在居住人口僅剩不到300戶，島上也沒有過多的開發，可以看到最原始的面貌，特別是從涼亭上看出去的海岸線實在太漂亮，讓看過的人都說畢生難忘，在島上的氣氛有種脫離世俗的感受，現在還有多少這種讓人遠離塵囂的祕境點呀！

「台灣澎湖群島旅遊特輯」榮獲第44屆美國艾美獎大獎，澎湖之美躍升國際舞台。（本報系資料照/陳可文攝）

◎西嶼燈塔

西嶼燈塔為台灣最古老的燈塔，位於澎湖的最西邊，是最佳看夕陽的地方，由於西嶼的景點也很多，但燈塔只開放到下午六點，常常會不小心錯過了進塔的時間，但這時也別氣餒，燈塔點燈的樣子也別有一番風味，在本島總是錯過看夕陽的機會？來到澎湖這個絕佳地點享受美美夕陽的落地時刻吧！

◎雙心石滬

從小就常在地理課本上看到的景點，可能會抱著不怎麼稀奇的心情，但到現場看到實體時，更是美得讓人說不出話；石滬是先民智慧的展現，利用玄武岩和珊瑚礁所砌築的捕魚陷阱，而七美的雙心石滬則是因造型浪漫因而廣為流傳，吸引許多情侶前來，也常在MV和廣告片的出現，成為熱門的澎湖觀光景點。

(中時電子報)