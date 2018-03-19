319槍擊滿14年 侯友宜：以專業論專業 歡迎重啟調查

2018年03月19日 13:14 中時 王揚傑

「319槍擊案」今（19日）天滿14周年，當年擔任刑事局長的國民黨新北市長參選人侯友宜，上午在拜會同黨市議員林國春時，不意外被問到近日屢被提及的319案話題，侯友宜表示，司法以專業論專業，歡迎重啟調查。

前副總統呂秀蓮日前曾呼籲侯友宜出面將319槍擊案說明清楚，對此，侯友宜表示，319槍擊案經過國民黨、民進黨執政，不管是真相調查委員會或重啟調查，12年來，所有的相關事證大概都已經再查過，如果有新的事證，歡迎司法機關單位重啟調查。

媒體問侯友宜如何看待對手陣營試圖用此話題勾起藍綠對立，侯說，司法以專業論專業，應回歸理性探討專業，如有新事證，歡迎重啟調查。

此外，周錫瑋今天上午表示，前總統陳水扁應替侯友宜出面把319說明清楚，是否感到對方刻意挑動藍綠對立和政治背景？侯重申，一切調查以專業論專業，如有新事證，還是非常歡迎司法機關重啟調查。

至於民進黨新北市長參選人吳秉叡今天發表「大台北灣區計畫」，質疑侯友宜未推出明確政策且市府執行效率不佳。侯友宜表示，其實他在活動中、臉書上都已陸續對新北市的市政建設有提出說明，最近又會有政見說明會，他會更詳細向市民報告。

侯說，有關新北市府的執行效率，他在市府7年多，市府所有同仁真的都很認真積極在做事，吳秉叡在新北市待20年，應該很了解新北市府的認真才對。

(中時)