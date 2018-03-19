民意基金會：蔡英文兩岸表現 貶遠多於褒

2018年03月19日 13:24 工商 崔慈悌

對於蔡英文總統上任以來在處理兩岸關係方面的表現，台灣民意基金會今(19日)公布民調顯示，有三成三的人滿意，但有五成七不滿意；與上次調查相較，不滿意的人略降2.3個百分點，但整體而言，台灣人對蔡英文總統兩岸表現仍舊是貶遠多於褒，不滿意遠多於滿意。

中共解放軍動作頻頻，遼寧艦和軍機多次擾台繞台，並企圖海空軍繞台常態化，並劃設M503民航飛行線路，蔡政府也罕見地在春運期間做出反制措施，兩岸關係正出現新的緊張和對立。農曆春節過後，中國國台辦再推出所謂「惠台31項措施」，府院正嚴陣以對。

台灣民意基金會今天公布「蔡總統處理兩岸關係的表現」最新調查，基金會董事長游盈隆表示，我們問：「整體而言，您滿意或不滿意蔡英文總統上任以來在處理兩岸關係方面的表現？」結果發現：4.1%非常滿意，28.5%還算滿意，31%不太滿意，26.3%非常不滿意，10.2%沒意見/不知道/拒答。

換言之，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣成年人當中，有三成三對蔡總統處理兩岸關係的表現基本上滿意，但有五成七不滿意；不滿意的人比滿意的人多23.5個百分點，且強烈不滿的人多達兩成六。

若和最近一次（2018/1）調查結果相比，可清楚的發現，滿意蔡總統處理兩岸關係表現的人略升1.8個百分點，而不滿意的人也略降2.3個百分點，但整體而言，台灣人對蔡英文總統兩岸表現仍舊是貶遠多於褒，不滿意遠多於滿意。

他說，2016年8月，蔡英文百日執政時，尚有五成一民眾對蔡英文兩岸表現持肯定的態度，不肯定的有四成。自2016年11月，不滿蔡英文兩岸表現的人已開始超過了滿意的人，這種狀況至少持續了四個月，不滿意的人比滿意的人多4到7個百分點。

到2017年五月，不滿意蔡英文兩岸表現的人超過滿意的人18個百分點，到6月的時候，不滿意蔡英文兩岸表現的人超過滿意的人22個百分點。到2018年3月，最新民意顯示，不滿意蔡總統兩岸表現的人略微下降了2.3個百分點，滿意的人略增1.8個百分點。

他說，乍看之下，此刻民意壓力似有稍減的現象；但總體而言，當全國五成七的成年人依然不滿意蔡總統兩岸表現時，這不能不說是一個嚴重警訊，事實上，這一個強大的全國性民意的紅色警戒燈號已經亮了至少16個月。

進一步的交叉分析：

第一， 在年齡層方面，除65歲以上的人之外，其他所有以五歲或十歲分類的群組，皆出現一面倒的不滿意蔡總統兩岸表現的現象；

第二， 在省籍族群方面，不分河洛、客家、外省人或原住民，都有明顯過半數，甚至達到六成七的不滿意比例；

第三， 在教育程度方面，除了小學及以下教育程度者外，高中/高職以上不同教育程度者，都有明顯過半數的人不滿意蔡總統兩岸表現，大學及以上教育程度者中，更出現七成的人不滿意的現象。國/初中學歷者中，則是不滿意略多於滿意者四個百分點。

第四， 在社會階層方面，除最底層之外，具凡中下層、中層、中上層和上層都出現明顯過半數的人不滿意蔡總統兩岸表現的現象。

第五， 在統獨傾向方面，獨派選民中，有五成九滿意蔡總統的兩岸表現，但有四成一不滿意；統派選民中，有一成五滿意，八成一不滿意；現狀派選民中，有兩成四滿意，七成不滿意。

(工商)