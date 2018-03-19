每天白酒當水喝 男子竟腫成「綠巨人浩克」

每天白酒當水喝，男子竟腫成「綠巨人浩克」。（圖/翻攝自看看新聞）

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中時電子報
肖旭平醫師表示，馬德龍病又叫多發性對稱性脂肪增多症。（圖/翻攝自看看新聞）

小酌怡情，多飲傷身！酒喝太多危害身體健康，日前湖南省人民醫院收治一位68歲男子，因為每天都要豪飲1.2公斤白酒，一喝長達半個多世紀，最後全身從脖子開始出現腫塊，上半身也長出了多塊呈對稱性分布的脂肪塊，宛如一個「綠巨人浩克」。

根據《看看新聞》報導，湖南68歲譚姓男子自13歲開始，在家人的影響下學會了喝酒，一直到40歲之後，他開始豪飲成性，喝白酒就像灌白開水一樣，平均每天都要喝掉兩斤（1.2公斤）左右的白酒。

20年前，譚男脖子上開始出現腫塊；2011年時全身已經肥腫了一大圈，上半身還長出許多對稱性分佈的脂肪塊，宛如化身為「綠巨人」。當他到本地醫院就醫時，醫生因為腫塊不痛不癢，而建議他「年事已高不適合做切除術，只要不影響呼吸就不用管」，於是譚男和家人便沒有過多在意，但也在兩年前順便一起把酒戒了。

不過今年2月，潭男出現呼吸困難、吃飯吞不下、心臟、肝臟陸續出現毛病，急忙到湖南省人民醫院就醫，該院耳鼻咽喉頭頸外科主任醫師肖旭平表示，確診後發現譚男罹患馬德龍病。醫師肖旭平表示，馬德龍病又叫多發性對稱性脂肪增多症，是一種好發於中年男性的罕見病，目前，該病有文獻報導的全世界僅400多例。

翻閱病使，幾乎所有病患都有長期酗酒的習慣，因長時間大量飲用甲醇超標的劣質白酒，導致酒精在肝臟中代謝出現紊亂，脂肪在上身出現對稱性堆積，形成無痛性脂肪團塊。肖旭平說，少數患者會因為腫塊壓迫到氣管和食道，引起憋氣、呼吸和吞嚥困難，甚至壓迫腔靜脈，造成靜脈回流障礙等問題。

(中時電子報)

文章來源：看看新聞

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