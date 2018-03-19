高雄長庚體重管理中心開幕 結合身心科幫助減重

高雄長庚體重管理中心19日成立，未來將推出自費減重課程，由跨科醫療團隊協助民眾控制體重。（林宏聰攝）

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接受胃縮小、胃繞道等減重手術的病患，術後約1成「矯枉過正」，竟變成厭食症、憂鬱症，高雄長庚成立體重管理中心，導入身心科醫師協助，解決病人心病，並規畫2套自費課程，搭配運動醫學中心國家級教練，讓患者瘦得更身心均衡。

高雄長庚一般外科醫師劉毓寅指出，減重的病人經過胃縮小、胃繞道後，初期體重會迅速減輕，但也容易遇到瓶頸，一旦體重到了一定階段難再瘦下去，約有1成病患出現極大心理壓力，什麼都不敢吃反而造成厭食症或輕度憂鬱症。

高雄長庚結合身心科、新陳代謝科、運動醫學科、中醫針灸科、營養治療科等跨科資源，術前評估病患肥胖原因，術後3、6、12個月則有身心科醫師追蹤，確保患者以身心平衡的方式持續控制體重。

劉毓寅說，肥胖常伴隨其他生理疾病，如一名李小姐因產後發胖，體重飆至87公斤，且出現睡眠呼吸中止症狀，經由胃縮小手術，10個月內瘦32公斤，呼吸中止問題也解決；一名方姓婦人長年糖尿病，藉由胃繞道手術控制體重，從此也不必再施打胰島素。

院方19日舉辦體重管理中心開幕典禮，院長王植熙親自主持，並預告體重管理中心將推出3個月1期的減重方案，自費約1萬5000元至2萬元之間，藉由身心科、運動醫學中心國家籍教練及中醫的聯合協助，讓民眾輕鬆控制體重。

(中時)

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