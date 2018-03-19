酒駕鞠躬道歉 邵昕：我做了不好示範

邵昕(見圖）步出北檢法警室，堅稱自己只有吃了薑母鴨，並說自己「做了不良示範」向大眾鞠躬致歉。（陳怡誠攝）

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因炒股案獲判緩刑的藝人邵昕，19日凌晨在北市酒駕遭逮，酒測值超標，大安分局移送台北地檢署，目前由檢察官訊問中，全案朝公共危險罪偵辦，上午11時許諭令5萬元交保。下午在大嫂協助辦保後，邵昕步出北檢法警室，他堅稱自己只有吃了薑母鴨，並說自己「做了不良示範」向大眾鞠躬致歉。

演出「角頭2」電影的藝人邵昕，19日凌晨因吃薑母鴨，遭員警攔查，酒測值超過0.28，涉嫌公共危險罪，遭大安警分局移送台北地檢署。檢方訊後，諭令邵昕以5萬元交保，邵交保後坦承吃了薑母鴨，表示，「不管怎麼樣來講，我做了不好的示範，感到非常慚愧」。

藝人邵昕酒駕被逮 訊後5萬交保

邵昕並鞠躬三次，強調「我會好好檢討，向大家道歉」。

據了解，邵昕19日凌晨12點多，開車行經水源快速道路往新北市永和方向，遭大安分局新生南路派出所員警酒測攔檢，酒測值達0.28毫克，他表示是在自己開的涮八方火鍋店吃薑母鴨，被依公共危險罪移送北檢複訊。

邵昕過去涉嫌與吸金集團首腦秦庠鈺、炒手周鼎及記者炒作碩天股票，高院2016年判處徒刑1年10月，緩刑4年，須支付公庫60萬元確定。

邵昕經營過火鍋店、最近投資經營日本料理店、牛肉麵店，他參與演出「角頭2」電影，在片中飾演「C哥」，讓他的麵店意外沾光。

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(中時)

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