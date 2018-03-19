白人帥醫生柔情攻勢 寄「愛的盒子」熟女險暈船

保7總隊1大隊駐台銀苗栗分行員警及時阻止張姓婦人被騙。〔警方提供〕

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詐騙集團假冒外籍白人醫生拉里和張婦大談戀愛。〔警方提供〕
詐騙集團一直威脅利誘張婦匯錢。〔警方提供〕

家住苗栗的張姓單身婦人，月前在臉書上認識1名外國醫生拉里，雙方展開了遠距網路戀情，對方以柔情攻勢取得張婦認識後，日前向張婦表示寄了2個愛的盒子給張婦當生日禮物，但被非洲尼日海關扣留，要張婦匯錢贖貨，張信以為真，跑到台銀苗栗分行準備匯款，幸被保7總隊1大隊駐分行小隊長黃彰達及時阻攔，保住存款。

據悉，這類419詐騙手法在台灣騙過許多單身婦女，2個多月前同在苗栗，就有1名同樣姓張的婦女，險些上當被騙走積蓄，都是幸好被警方及時發現攔阻。

這名60 歲張姓婦人，是在1個多月在臉書上結識一名自稱是醫生的外籍白人拉里，對方透過網路及手機交友軟體和張婦大談遠距戀愛，拉里大展甜言蜜語，讓張婦誤認墜入愛河。

日前，拉里突然告訴張婦，寄了2個愛的盒子給張婦當做生日禮物，但因故禮盒卻被尼日海關扣留，要張婦幫忙匯7萬元台幣稅金到尼日海關來贖回禮盒，張婦表示沒那麼多錢，對方竟恐嚇張婦，這2個禮盒中不但有要給張婦的禮物，還有拉里這一生的積蓄及重要文件，如果張婦不設法籌錢匯款，拉里將來台灣找張婦算帳。

張婦被嚇緊張不已，向朋友借錢來到台銀苗栗分行準備匯款，當天張婦站在分行前許久，猶豫不決，派駐分行的保7總隊1大隊小隊長黃彰達及女警李文君見狀上前關心，張婦起先還不好意思說出真相，經警方一再追問下，張婦才吐露實情。

張婦表示，對方恐嚇要來台灣找她報復，她非常害怕，不得已下才向朋友借錢，她先前原本不知所措，差一點就向地下錢莊借錢了。

在了解過程後，員警向張婦強調這都是1個騙局，對方也不可能來台找張婦麻煩，張婦在警方全力安撫下，才鬆了一口氣，帶著錢回家。

(中時)

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