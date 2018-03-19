男粉絲告白周董「沒辦法嫁你」 17字浪漫逆轉尖叫爆棚！

周杰倫昨晚的演唱會點歌橋段，遭男粉絲突然告白又逆轉，讓天王都看傻了。(翻攝自周杰倫臉書)

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中時電子報

樂壇天王周杰倫的《地表最強演唱會》現正巡演中，目前進行到第二階段，在香港一連舉辦10場演出，不僅創下紀錄，昨晚的演唱會「粉絲點歌」環節更有看頭，竟然點到某位男粉絲，對方無預警跟天王告白「我沒辦法嫁給你」，接著用17個字逆轉引爆全場尖叫，連見慣各種場面的周杰倫都愣住！

周杰倫的《地表最強演唱會》香港站，創下了台灣歌手在紅館「單一巡迴開唱最多場次」紀錄，其中，周董演唱會有個定番環節，那就是隨機請歌迷點歌，備受粉絲期待，昨晚在這個部分上演的超級驚喜，某位幸運被抽中的男粉絲，帶著女伴來看偶像，周董問他身旁的是誰？男粉絲回應：「我想說我沒辦法嫁給你」，突如其來的告白讓全場笑翻。

而這名鐵粉接下來的反應更讓人驚訝，他表明不能嫁男神後，又說：「那我就取一個跟你同一天生日的女孩子」，讓周杰倫都愣了一下才揭話問粉絲的老婆是不是魔羯座，對方回答：「對，跟你同一天，1月18號」，神逆轉引發全場尖叫，接著鐵粉還不給老婆面子，自認唱歌比女方好聽，於是點播〈她的睫毛〉，堅持跟偶像合唱了整個小節，，整個過程也被錄下po出，在網上瘋傳。

眾網友看了影片，也笑翻直呼根本超展開，笑虧這名男粉絲到底有沒有care在身旁的老婆大人，覺得老婆應該內心OS：「原來你是因為這樣才娶我」，笑稱「求老婆內心陰影面積」，還吊出許多同為1月18號生日的周董粉絲在留言處求姻緣，直呼要嫁一個1月18號生日的男生，甚至自我推銷「娶我，我跟杰倫同一天生日」。

(中時電子報)

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