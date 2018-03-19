認定梅根！12億財產不設防 哈利王子拒簽婚前協議

2018年03月19日 13:59 中時電子報 蔡萱

哈利王子和梅根即將在5月大婚。(圖/美聯社)

英國哈利王子美國女星梅根（Meghan Markle）將在5月舉辦盛大的皇室婚禮，兩人浪漫的故事引發各界廣大關注，他們的世紀婚禮細節也逐漸曝光，如今哈利王子也被曝認定梅根就是他的真命天女，而拒絕簽署婚前協議，完全對自己高達3,000萬元英鎊（約12億元台幣）的財產不設防。

據《每日郵報》報導，從相遇到訂婚過程都很浪漫的哈利王子和梅根，如今哈利王子的朋友又透露，他聽到哈利王子說「我不會簽署婚前協議的」，拒絕了簽下可以保護他3,000萬元英鎊財產的法律文件。哈利朋友更稱，「其實簽婚前協議的念頭從未出現在哈利的腦中」，因為他相信梅根和他的婚姻會一直持續下去，所以沒有任何理由需要簽婚前協議。

對此肯辛頓宮以「私人事情」為由，不願對哈利拒簽婚前協議回應。

這個消息的曝光是回應先前一直有傳聞，皇室要即將迎娶有離婚紀錄梅根的哈利王子簽署婚前協議，以保護溫莎家族上千萬元英鎊的財產。上周更是有知名作家索菲亞（Sophia Money-Coutts）表示，兩人已經在起草婚前協議，兩人各自將想要保護的財產列入協議中。

哈利王子和梅根上周一起和女王出席活動。(圖/美聯社)

親切的梅根儼然已經有了王妃風範。(圖/路透)

哈利王子身價估計高達3,000萬元英鎊，當中有一部分是他在滿30歲時，繼承了母親黛安娜王妃1,000萬元的遺產。至於身為影集女星的梅根，也因為成功的演藝事業累積了約400萬元英鎊的財產。

其實擁有不少財產的英國皇室過去很少有簽婚前協議的案例，哈利王子的哥哥威廉王子2011年和凱特王妃結婚時，也沒有簽署婚前協議。兄弟倆的母親黛安娜王妃在嫁給查爾斯王子時也沒已簽署婚前協議，讓黛安娜王妃在兩人離婚後，經過冗長繁瑣的官司，才辛苦的爭取到1,700萬元英鎊的贍養費。

至於查爾斯王子的弟弟安德魯王子在1996年和約克公爵夫人莎拉離婚時，更傳出安德魯每年只需付出每年1.5萬英鎊的贍養費，王室後來澄清已經一次付給莎拉300萬英鎊的贍養費。

無論如何，外界舉世關注哈利王子和梅根在5月世紀婚禮的到來，繼續兩人浪漫的愛情故事。哈利和梅根前年7月透過共同好友而相識相戀。哈利曾透露第一眼見到梅根就認定她是自己的真命天女。兩人在交往一年多後，於去年12月正式宣布訂婚喜訊，梅根屆時也將受封成為薩塞克斯公爵夫人。

(中時電子報)