MLB》強投兼豪打！巨人「瘋龐」好投還開轟

2018年03月19日 14:12 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平想到大聯盟投打「二刀流」，有些媒體會拿巨人「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)與之比擬，前者春訓陷低迷，龐加納倒是越投越好，他今(19日)熱身賽先發戰洛磯，繳6局無失分好投，還轟出陽春炮，率隊13比0贏球，賽後龐加納自責分率降到2.84。

龐加納去年受傷勢影響，表現不如預期，今年重振旗鼓，春訓前4場先發戰績1勝1敗、自責分率4.15，狀況有漸入佳境之勢。龐加納今對戰大谷前役的對手洛磯，更是威風八面，投6局僅被打1安、無失分，飆出5次三振、2保送，完全沒給洛磯任何機會。

龐加納投得精采，向來打擊不錯的他，也大秀長打身手，7上做為該局首名打者，一上場就賞洛磯中繼布萊恩蕭(Bryan Shaw)一記左外野445英呎陽春炮。龐加納投打俱佳，率領球隊贏球，但他沒有非常在意打全壘打這件事，「我不想騙自己這是一場例行賽。」他說。

龐加納表示，他明白這是春訓，比賽只是為調整狀況，沒有為開轟特別開心。反之，龐加納認為今天的他們，只完成一小部分的調整目標，「有時候，不能有太多的理由，我們得確保每個環節都做到位。」不過，龐加納認為對洛磯能繳6局好投，結果還算滿意。

不只龐加納，率道奇對戰教士的柯蕭(Clayton Kershaw)，也展現投打俱佳身手。柯蕭投5局無失分，春訓至今自責分率還是0，打擊也2打數有1安、1打點。然而，道奇打線被壓制，打完整場僅得1分，終場1比2落敗，柯蕭無關勝敗。

(中時電子報)