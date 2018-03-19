中市台灣人壽成棒隊正式成軍 披花博球衣出征

「台中市台灣人壽成棒隊」（又稱台中台壽保隊）19日舉辦成軍記者會！（陳世宗攝）

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台中市長林佳龍於成軍記者會中，投球給花博吉祥物「石虎」揮棒，將花博logo融入台中城市棒球隊球衣，傳承台中棒球故事。（陳世宗攝）

「台中市台灣人壽成棒隊」（又稱台中台壽保隊）19日舉辦成軍記者會！球員穿著有石虎家族的球衣亮相，球衣上1隻愛打棒球的石虎，並點綴石虎特有的斑點花紋，讓這件花博主題球衣有別於目前各地城市隊球衣簡約風格，繽紛大膽的配色，搭配石虎造型，相當吸睛。

由台中市棒球教育基金會成立、台灣人壽冠名贊助的「台中市台灣人壽成棒隊」，總教練由廖剛池擔任，陸續網羅張泰山、鄭達鴻、林英傑、楊承駿和余書農等前職棒好手，更加入杉尾拓郎、長江翔太等兩位日籍投手；融入花博吉祥物石虎圖案的主場球衣，展現城市球隊與在地色彩的連結。

隊長鄭達鴻將花博主題球衣贈送給球隊領隊市長林佳龍，正式宣告球隊成軍後，將參加首場比賽是中華棒協主辦的春季聯賽；林佳龍也授旗給鄭達鴻，為賽事加油。立委張廖萬堅說，將花博logo融入台中城市棒球隊球衣，更能代表台中的城市精神，傳承台中棒球故事。

林佳龍表示，台中棒球基金會經由改組後，全力推動各級棒球，讓棒球不只是休閒娛樂，更能朝產業發展，台中成立城市棒球隊，希望不僅推廣台灣國球棒球的風氣，更要結合公益活動，爭取市民支持，讓大家一起動起來，為台中棒球隊加油，成為球員們的後盾。

台中市棒球教育基金會說，球隊正式比賽將於4月登場，由中華棒協主辦共有35隊參賽的春季聯賽，6月將前往日本比賽，緊接著進行海峽盃比賽；7月將到台東參加東海岸聯盟等賽事，球隊將全力備戰，希望今年就可以有機會在重大賽事中拿下好成績！

(中時)

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