台旅法通過 外交部：至今未安排蔡總統訪美

2018年03月19日 14:42 旺報 林永富

美國總統川普簽署《台灣旅行法》，立法院外交及國防委員會19日多位立委質詢外交部及國安局，是否有安排總統蔡英文訪美的計畫，外交部次長吳志中指出，目前為止都沒有安排蔡總統訪美的計畫。

立法院外交及國防委員會19日邀請國家安全局局長彭勝竹、國防部、外交部報告「東亞與兩韓之戰略情勢及我國相關因應策略」並備質詢。多位委員將焦點集中在《台旅法》通過後，台美兩國高層級官員互訪有了法源依據，是否要安排蔡總統訪美？

民進黨籍立委邱志偉問，有沒有安排「川蔡會」，或邀美國部長以上層級來台，安排高層見面？外交部次長吳志中回答表示：會積極準備，聯絡美方看是否近期互訪契機。邱再問，美台國防會議及AIT新館落成，外交部是否有邀美國高層？吳回說，一直以來都在適當場合促成適當官員交流，希望層級愈高愈好。

綠委王定宇問，5月美台軍事會議及6月AIT新館落成有沒有美國官員來？外交部回說：尚未被通知5月美台軍事會議有那些官員要來。國防部官員，也尚未確定那些人參加。

黃偉哲則問說，川普簽台旅法是一時策略還是對台方向改變？國安局長彭勝竹回答說，川普沒有選擇讓其自然生效肯定是態度支持《台灣旅行法》。

時代力量立委林昶佐問說，國安局內部如何評估《台旅法》？彭勝竹表示，認為川普最後簽了表示對國會尊重肯定及對台支持。何時是高層訪美時機？他說，將以事務性需求為先。部長訪美？可嘗試，但是否馬上做要再思考。要看美方能否接受，及急迫性如何來決定。

國民黨立委江啟臣問台旅法通過後，「我們敢不敢做？敢不敢安排川蔡會，蔡過境美國公開演講，敢不敢提？」林麗嬋也問川蔡會。吳志中回答說，各種高層互訪都是我們的努力方向。AIT六月新館美方派的層級，一切仍在協商，當然愈高層級愈好。目前沒有規畫川蔡會。

李彥秀也問，以前李登輝總統出訪造成飛彈危機的後續效應，外交部有沒有思考過？吳志中說有。會做適當推演，也會做負面評估及準備。國安局副局長周美伍在民進黨立委何欣純問相同問題時表示，目前狀況與李前總統訪美不同，國際局勢已改變，中國大陸對台一定會緊縮，會有更大壓力。

(旺報)