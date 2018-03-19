花蓮善款運用 張善政邀館長直播PK遭「不讀不回」

張善政（左二）親上火線滅火，澄清16日當時要邀館長說明善款運用，但未獲館長回應。（許家寧攝）

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花蓮縣長傅崐萁表示，感謝各界對花蓮的支持，若捐款人有疑慮，堅持退款，也予以尊重。（許家寧攝）

花蓮地震捐款8億擬用來補貼石材及觀光業，16日遭網紅「館長」陳之漢抨擊善款未用在災民身上，張善政今親上火線澄清，善款運用比照高雄氣爆對受災產業救助，強調善款補助產業並非首例，當下第一時間也傳訊息給館長，表達願意與館長上直播澄清，但遭「不讀不回」。

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花蓮地震捐款用來補貼石材及觀光業挨批，花蓮縣長傅崐萁與花蓮善款監督委員會召集人張善政共同出面澄清！針對不實謠言進行澄清，張善政強調善款運用都依行政院重建小組專案會議決議，以及高雄氣爆與台南震災善款運用原則。

張善政表示，善款優先處理個人與家庭受災戶，再來才用來幫助地方受災產業紓困，捐款人若有指定用途，就不會用於產業紓困，傅崐萁則說，若有疑慮可退回捐款，縣府也予以尊重，他強調8億元善款若不能用於救助產業，花蓮縣府會概括承受！

館長在週五發飆怒嗆「退我善款」後，張善政也無奈說，當天第一時間，就立即透過臉書與其他管道與館長陳之漢的秘書聯繫，希望向他說明善款運用，也不排除上他的直播說明，讓民眾能有更清楚說法，但迄今仍未收到對方回應，

「資助產業並不是首例!」，張善政提到，8億元是提供產業1%的貸款紓困，張善政也提到自己臉書粉絲團中有800多則留言將善款監督委員會罵翻，但真正點閱災款會議記錄不到200次，他希望網友不要人云亦云，能在充分的資訊下再發表評論。

(中時)

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