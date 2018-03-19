被問及新任國台辦主任駐美經歷 國安局長彭勝竹不知

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旺報

大陸新國台辦主任劉結一19日上任，但國安局長彭勝竹卻對劉結一曾任駐聯合國大使及駐美大使不清楚，也不知道大陸國安部內對台工作是那個單位負責。

立法院外交及國防委員會19日邀請國家安全局局長彭勝竹、國防部、外交部報告「東亞與兩韓之戰略情勢及我國相關因應策略」並備質詢。

民進黨立委蔡適應問，大陸國家主席任期延長，國安局在這次大陸兩會之前是否有掌握情資？何時得知？彭勝竹回答表示，有評估到他會做這樣安排。去年十九大以前就有評估討論。

蔡適應再問，大陸的新人事安排國安局是否有掌握？大陸的國防部長及國安部長會不會續任？大陸國安部內對台單位是那個單位？彭勝竹全部都答不出來。更沒有掌握到大陸人大在當天早上已經通過各部會首長名單。

國民黨立委江啟臣則問說，兩岸的主管大陸事務及對台事務領導人都在今天上任，對岸國台辦主任劉結一，是什麼背景？彭勝竹表示是外交背景，但被江啟臣問到劉結一曾有那些經歷時，彭勝竹不知其當過駐聯合國及駐美國大使。

江啟臣說，大陸在半年前就布局劉結一接掌國台辦，因為大陸知道美中關係重要，劉結一是美國通不是台灣通，所以對岸對台關係從美國處理。剛上任的陸委會主委陳明通曾針對美中台關係發表評論，認為是一種「納許平衡」，非合作三角平衡賽局，台灣有本事嗎？他說，大政策不改，台灣永遠是人家的棋子，思維不改不是換陳明通上來就可以，要換的是總統。

彭勝竹否認曾說過習近平權力集中對兩岸會更穩定，他說，習近平取消國家主席任期制，未來對台變數會持續增加，壓力也會增大。

(旺報)

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