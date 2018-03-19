詐領百萬健保還雇用密醫 牙科診所負責人30萬交保

仁武區一間牙醫診所製作不實病歷，詐領健保達數百萬元，雇用無照醫師看診。示意圖與本新聞無關。(中時資料照)

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橋頭地檢署偵辦詐領健保，查出高市仁武區一間牙醫診所以招攬民眾裝置假牙，並製作不實病歷，詐領健保給付、假牙補助，詐領金額達數百萬元，還發現診所竟雇用無照醫師看診，檢方複訊後，今依涉違反醫師法、詐欺等罪嫌，諭令診所負責人賴姓醫師及王姓無照醫師，各30萬元交保候傳。

檢方查出，診所負責人37歲賴姓醫師，明知49歲王姓男子僅高中學歷，未取得合法醫師資格，依法不得執行任何醫療行為，竟自105年1月雇用王男為病患執行牙醫診療業務。

王男為了拉業務提高業績，專攻65歲銀髮族全額補助假牙裝置費用政策，招攬民眾裝置假牙，並於病患看診、裝置假牙完畢後，在病歷表蓋上別的醫師印章，製作不實健保給付、假牙補助申報資料，分別向健保署、衛生局詐領健保給付、假牙補助。

經專案小組蒐集事證齊全，由承辦檢察官楊翊妘指揮法務部調查局航業調查處高雄站、高雄市調查處，協同衛生福利部中央健康保險署高屏業務組、高雄市政府衛生局，持法院核發搜索票，搜索位於仁武區的牙醫診所，當場發現王男正在幫1名病患看診，且診間外尚有多名預約病患等候看診，王男見檢警上門欲逃離診間，即遭當場逮捕。

專案小組另查扣牙醫診所約診紀錄、病歷及疑似看診費用182萬餘元等相關證物，初估牙醫診所已詐領健保補助金額達數百萬元，至於具體金額正進一步清查中。

(中時)

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