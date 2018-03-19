假購物真行竊 3嫌盜刷6萬多點數

吳男、溫男、張男等3人共同組成盜刷遊戲點數的詐騙集團，短短10天內在基隆市境內的超商犯下6起案件，不法得利6萬多元。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
吳男（中）因為盜刷超商的遊戲點數，被依觸犯竊盜及妨害電腦使用罪嫌移送基隆地檢署偵辦。（張穎齊翻攝）

基隆市1名吳姓男子（19歲）曾擔任過超商店員，熟知超商結帳手續的操作，於是異想天開，找來了溫姓友人（23歲）、張姓友人（28歲）針對基隆市境內的便利商店，進行遊戲點數盜刷，短短10天內犯下6起案件，不法得利6萬多元，警方獲報後於昨（18）日埋伏，當場逮捕3嫌，3嫌隨即被依法送辦。

警方表示，暖暖區有2間超商，分別在15日及17日分別發生盜竊遊戲點數的案件，根據監視器畫面顯示，3嫌一同進入超商後，便開始各自分工，張嫌負責操作ibon並列印購買遊戲點數帳單，溫嫌再向店員佯裝要購買沒冷藏的飲料。

等店員去倉庫取貨櫃台無人看管期間，由吳嫌去取剛才ibon列印的遊戲點數帳單，並趁機進入櫃台，自己操作感應，完成結帳手續，得逞後迅速離去，之後再自行儲值遊戲點數，轉賣給遊戲幣商，換兌獲利，每次得手10045元，經超商店員交接班結清帳款時，發現帳目不符，調閱監視器，才驚覺受害，急忙報警。

基隆市三分局獲報後，由偵查隊、八堵所、碇內所共組專案小組偵辦，經擴大調閱監視器，交叉分析比對出3嫌身分，警方便於昨（18）日下午3時許在仁愛區當場逮捕3嫌，並查扣溫嫌持有的毒品安非他命1小包（重0.8公克）。

吳嫌被逮後辯稱，因為剛出獄缺錢花用，認為偷竊虛擬遊戲點數並非實體物，應該不算犯罪，所以才邀溫嫌、張嫌2人，共同隨機選定超商犯案，換兌遊戲點數獲利花用。

經訊後，警方將吳嫌與張嫌依共同觸犯竊盜及妨害電腦使用罪嫌移送基隆地檢署偵辦，溫嫌則依竊盜通緝及持有毒品罪嫌移送，並持續擴大清查有無犯他案。

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(中時)

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