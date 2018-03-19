十年來最青！ 20歲「日本小威」大坂直美印地安泉封后

美日混血20歲新星大坂直美印地安泉賽奪冠，笑納獎金134萬美金，約新台幣3939.7萬元。(美聯社)

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中時電子報
美日混血20歲新星大坂直美印地安泉賽奪冠，笑納獎金134萬美金，約新台幣3939.7萬元。(美聯社)

被喻為「日本小威」，美日混血20歲新星大坂直美，印地安泉網賽女單成為「種子殺手」，一路挺進決賽，19日她6比2、6比3輕取同齡的俄羅斯薩金娜（Daria Kasatkina），生涯WTA首冠軍就在一年僅4站的超強賽(Premier Mandatory)印地安泉稱后。

大坂直美印地安泉賽痛宰一票前球后，首輪拍退俄羅斯美女莎拉波娃(Maria Sharapova)，波蘭名將拉瓦絲卡（Agnieszka Radwanska）、前捷克球后世界第5大普利斯可娃(Karolina Pliskova)、甚至當今球后哈麗普(Simona Halep)都成為她的拍下亡魂，且第2盤還賞給26歲球后「貝果」，證明這座金盃絕非偶然。

19日決賽兩位20歲女網新生代對決，大坂直美只花70分鐘就力克薩金娜，成為繼2008年前球后伊凡諾維琪(Ana Ivanovic)之後，10年來最年輕的賽會女單冠軍。

第一座冠軍就是僅次年終賽和四大滿貫賽的后冠，大坂直美不敢置信，「我不知道到底發生什麼事，感覺就像取得晉級明天還有比賽一樣，完全不相信我已經贏了。」

大坂直美是2005年前世界球后克萊絲特絲（Kim Clijsters）之後，首位奪冠的非種子球員，這座生涯首冠將為大坂直美進帳134萬美金，約新台幣3939.7萬元。

(中時電子報)

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