中市府開源節流穩健財政 帶動台中崛起

2018年03月19日 15:07 中時 盧金足

台中市藍營議員屢批市府財政債台高築，市長林佳龍表示，台中市以小搏大，建設帶來效益，創造稅收，財政局長林顯傾19日在市政會議「解剖」目前財政狀況，市府審慎編列預算，將錢花在刀口上，讓台中崛起，林佳龍上任以來努力開源節流，至今已節省471億元，舉債空間也增加至396億元，人均負債更為六都第二低，台中市財政狀況持續樂觀穩健。

市府今天舉行市政會議，由財政局長林顯傾以「生活首都 財政穩健」為題進行專案報告，針對台中市預算、負債、財政因應策略等進行說明。另地方稅務局長陳進雄也針對稅收穩健成長、稅負公平合理、租稅環境友善等方面說明地方稅收狀況，

林顯傾表示，林佳龍開源節流穩健財政，至今節省不少經費，從撙節數來看，104年、105、106年預算中，獲議會同意編列的賒借收入為209億元、213億元、217億元，但市府實際僅借85億元、123億元、113億元，3年來共計節省318億元，加上103年也節省153億元，4年來已節省471億元。

除市府撙節有成外，再加上全國GDP成長，使得台中市舉債空間從103年底的321億元，增加至目前的396億元，可舉債空間不減反增。未來將做有效及充分的運用，使台中市各項重大施政建設計劃能夠順利推展，提升民眾生活福祉。

另外，目前台中市平均每人負擔債務為六都第二低，截至106年底止，台中市平均每人負擔債務3.15萬元，低於高雄市的8.97萬元、台北市的3.9萬元、台南市的3.46萬元、新北市的3.39萬元，僅高於桃園市的1.03萬元，顯示台中財政穩定。

陳進雄指出，台中市稅收穩健成長，近4年平均年成長率為3%，而欠稅清理率已連續4年六都第一；針對稅負項目，台中106年地價稅占總稅收比為六都最低，而房屋標準價格也是六都最慢調、調最少的城市；市府並透過提升行政效率、強化服務品質、擴大服務層面等，讓台中租稅環境更加友善。

林佳龍表示，台中財政目前看來仍然穩健，現在雖然是建設高峰期，但台中在六都的人均負債為第二低，實際借款金額也是六都第三低；而這幾年市府大膽取消部分保留項目，能省則省，至今已撙節471億元。

舉債空間也從他剛上任時的321億元，增加至目前的396億元，這和GDP成長及市府財政能力提升都有關係。另外，市府並沒有單靠賣地維持財政平衡，像這幾年所標售的重劃區抵費地較少，讓地產可以隨著都市發展讓市庫運用。

(中時)