福壽山桃花舞春風 「壓軸櫻」接棒登場

水蜜桃枝條已有桃花忍不住冒出粉色花朵，福壽山農場發布最新花況，宣布本周進入桃花盛開期。（王文吉翻攝）

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水蜜桃單一枝條上布滿粉色花朵，有「一樹桃花千朵紅」美名。（王文吉翻攝）
福壽山擁有蔚藍天空，襯托艷麗桃花，景緻極為美麗。（王文吉翻攝）

二月讚櫻花，三月舞桃花！位於合歡山與雪山群峰的福壽山農場發布最新花況，宣布本周進入桃花盛開期，近5公頃水蜜桃果園醞釀多時，準備為翠綠山頭妝點一抹嫣紅，花期約10至15天。部分枝條已有粉嫩花朵「偷跑」，吸引許多遊客上山搶拍，有民眾開玩笑說「桃花最好早點看，否則慢來會賞到『爛桃花』！」

福壽山農場氣候分明，隨著季節更替，春季櫻花、桃花相繼含苞綻放，富士櫻將於3月底進入尾聲，換「壓軸櫻」接棒，目前吉野櫻、大島櫻逐漸盛開，難得一見的黃綠色御衣黃櫻、鬱金櫻也將在溫暖的四月天裡綻放。

不讓櫻花專美於前，粉嫩桃花也開始醞釀，運氣好的話有機會欣賞到櫻花與桃花爭艷的美景。副場長楊正南表示，園內種植近5公頃、10多個品種的水蜜桃，概分為早、中、晚生桃，本周起進入桃花季，約持續10至15天左右。

楊正南指出，台灣最早的水蜜桃由農場及當時的農復會和台灣大學、中興大學約在民國48年從美、日引進，品種有白鳳、松本早生、砂子早生、大久保中津白桃等，而後又引進川中島白桃、賴戶內白桃、大玉白鳳、紅鳳等品種，每年7、8月間可見結實纍纍的粉嫩蜜桃。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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