胡言亂語以為鬼上身？逾3成患者低血糖不自知 恐傷智力

2018年03月19日 15:22 中時 陳志祥

有位6旬老翁夜半大小便失禁、胡言亂語，家人以為鬼上身！其實台灣的糖尿病患者有逾3成低血糖不自知，醫師警告「高血糖致病、低血糖更會致命」，反覆發生嚴重低血糖，幼童損及智力、壯年失智風險增多。

國人18歲以上糖尿病盛行率為11.8％，目前約有227萬人，而且仍在持續增加中，全國糖尿病醫學會理事長、台中榮總院長許惠恒表示，其中6成、約有146萬糖友控制不佳，一般糖友較注意高血糖、反而忽略低血糖帶來的危害。

林口長庚內分泌暨新陳代謝科醫師林嘉鴻指出，高血糖沒有立即症狀，除非高到測量不到，若是出現低血糖，輕者冒冷汗、心悸、發抖或全身無力，嚴重者行為怪異、抽搐、昏迷或導至神經元受損死亡。

所謂低血糖，林嘉鴻認為，血糖值低於70mg/dl以下，第一型糖尿病患者又比第二型更高比例，不過，兩者都有低血糖的危險。即使一般糖友乖乖按時吃藥、打胰島素，但是生活作息改變或突然活動量增加，就有低血糖的可能。

發現低血糖馬上吃巧克力，這是錯誤做法，最好馬上補充方糖、含糖飲料，不要吃巧克力，許嘉鴻說，巧克力含有油脂反而延遲血糖上升。

目前全台每10名糖友就有1人每天至少1次低血糖。許惠恒指出，血糖控制不只是高血糖、低血糖更是控糖的重要關鍵，低血糖的危害，除了心血管疾病、罹患老人痴呆的風險比沒有發生低血糖者高出3倍。

有調查顯示5成糖尿病患因低血糖而半夜驚醒、3成夜間血糖值低於50，林嘉鴻收治一位25歲從小確診為第一型糖尿病的年輕女性，向來是控糖模範生，近期因夜半驚醒冒冷汗，睡不飽而感到頭痛、頭暈，調整用藥劑量後，症狀更明顯，後來監測才發現夜間方血糖值低至40、50mg/dl。

幸好，健保署給付了一種新一代更長效基礎胰島素，42小時穩定控糖，可以有效減少低血糖發生，這項糖尿病治療大突破，讓她的血糖控制更平穩了。

(中時)