MLB》低潮又運氣差！大谷翔平安打沒了變雙殺

2018年03月19日 15:20 中時電子報 蔡銘仁

效力天使的大谷翔平歷經一天休息，今(19日)熱身賽先發對遊騎兵，擔任7棒指定打擊，4打數繳白卷、還吞2K，大谷打不好就算了，運氣也不站在他這，4上大谷第二打席，打出有機會變安打的平飛球，卻硬生被投手裴瑞茲(Martin Perez)接個正著，安打沒了反變成雙殺。

大谷打擊不振，先前熱身賽總計20打數2安，近期連9打席無安打，打擊率只剩剛好1成。大谷此役首打席，靠著失誤上到壘包；4上第二個打席，面臨1出局三壘有人，大谷只要一敲安，不僅終結「安打荒」，還能進帳1分打點。

大谷面對裴瑞茲，擊出中間方向平飛球，球棒擊中球的聲音清脆，可見力道之強；然而，運氣沒站在大谷這邊，這球不偏不倚的飛進裴瑞茲手套。裴瑞茲接到球後，三壘的卡洪(Kole Calhoun )早就跑了一半，已經放棄回壘，讓遊騎兵輕鬆完成這次雙殺守備。

大谷表示，打中球的瞬間，確實覺得打得不錯，「但他的球打斷我的棒子，顯然是有點被擠壓到。」錯過這次機會，大谷再度打擊繳白卷，熱身賽打擊率跌破1成。大谷持續低迷，天使也在極力幫助他找回狀況，甚至原本考慮讓他去小聯盟比賽。

總教練索西亞(Mike Scioscia)透露，原本確實有做過評估，該讓大谷去小聯盟打5到6個打席，抑或該讓他面對大聯盟投手打3到4個打席，但因普侯斯(Albert Pujols)想多幾個打數，要求去打小聯盟，大谷就在此役上場。不過，索西亞認為，這對大谷是比較好的選擇。

(中時電子報)