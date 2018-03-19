李昇基新作《野蠻公主玩婚記》 美男駙馬一字排開

2018年03月19日 15:25 中時 李承陽

李昇基將在《野蠻公主玩婚記》中飾演朝鮮王朝最神的算命師徐道允。（華聯國際）

CNBLUE人氣成員姜敏赫在《野蠻公主玩婚記》預告中可愛眨眼放電。（華聯國際）

崔宇植在片中一撇過去都是出演現代角色的形象。（華聯國際）

由韓劇《花遊記》男主角李昇基領銜，帶領超強人氣卡司陣容沈恩敬、CNBLUE成員姜敏赫、SHINee崔珉豪、崔宇植、延宇振 等群星主演的宮廷浪漫喜劇《野蠻公主玩婚記》，今發佈中文版海報與前導預告，除了花美男陣容讓人雙眼為之一亮外，預告中以輕快節奏開場，無厘頭對話片段搭配創新主題劇情，緊抓年輕女粉目光，短短一分鐘片段就足以讓人不自覺嘴角上揚！

以愛人、朋友、家人都有註定的完美伴侶為標語，《野蠻公主玩婚記》企圖顛覆古裝格局予人的嚴肅定見，以詼諧幽默的對話貫穿，有別於前一檔《花遊記》中飾演時而深情、時而痞壞的孫悟空，男主角李昇基將在《野蠻公主玩婚記》中展現真摯演技，飾演朝鮮王朝中最神的算命師徐道允，他表示：「在拿到劇本時我一口氣就看完了。」

片中高顏值駙馬爺齊聚一堂奪人目光，姜敏赫更在預告中可愛眨眼放電，令粉絲心跳頓時漏拍，片中飾演絕世美男的他透露：「為了這部片，拍攝過程除了一邊控制飲食，只要一有時間我也會舉啞鈴鍛鍊身材。」而另一位在韓劇《三流之路》與大賣夯片《屍速列車》等作品展開知名度的崔宇植，也一撇過去都是出演現代角色的形象，以一身古裝扮相給人留下深刻印象。

《野蠻公主玩婚記》高顏值前導預告與海報發佈後，也讓女粉忍不住在網路留言大喊：「我可以點台嗎？不管點台費多高我都出！」討論矚目不斷的《野蠻公主玩婚記》，也已確定將緊接韓國檔期，於4月20號在台正式上映！

(中時)