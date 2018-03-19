「國民男神」李昇基想當綜藝掛喊：頭痛！

2018年03月19日 15:24 中時 李承陽

韓國演員李昇基退伍後主演的第一部電視劇《花遊記》，讓他成功從「國民弟弟」成功晉升為「國民男神」，不僅創收視新高，就連最新電影《野蠻公主玩婚記》在韓國上映七天時間，就突破103萬觀賞人次，奪下票房冠軍，一連兩部作品都傳喜訊，讓退伍才四個多月的李昇基好開心。

看似演藝歌全能的李昇基，卻透露常常在參加完綜藝節目之後總是會頭痛不已，因為自覺在綜藝方面沒有表現的那麼好，因此在下了舞台之後頭痛也隨之而來，不過頭痛的代價也換來觀眾的歡樂，讓他還是甘於做個多元的「綜藝咖」。

李昇基日前參加資深女諧星朴慶琳所主持的直播節目時，回憶起部隊生活，表示很有趣，也累積了很珍貴的人生經驗。漫長的當兵期間，只有搞笑藝人李壽根跟歌手金鍾民兩個男「星友」來看他，原本有位女藝人說好要去見他結果期待落空，朴慶琳自嘲表示早知道就去看李昇基了，但怕被嫌棄不是正妹所以沒去，李昇基趕緊說：「不管是誰來都會帶給我力量的。」

李昇基將於4月22日在台北國際會議中心舉辦「2018 Lee Seung Gi 台灣粉絲見面會」(2018 Lee Seung Gi Fanmeeting in Taipei)，門票預計24日（六）中午12點於拓元售票系統全面開賣。

李昇基台灣粉絲見面會 售票相關資訊

日期：2018年4月22日 晚間 6點

場地：台北國際會議中心(TICC)

票價：NT4800 / 3800 / 3000 / 2500 /1500

售票系統：拓元售票 https://tixcraft.com/

開賣日期：2018年3月24日中午12點開賣

主辦單位：B’IN LIVE、華貴娛樂

(中時)