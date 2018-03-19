台大教授：潘部長對不起台灣高教

2018年03月19日 15:44 中時 簡立欣 、 鄧博仁

台大今年1月選出新任校長管中閔，原定2月1日上任，但迄今教育部遲未核定。為捍衛大學自主和校園民主，台大一群師生19日站出來，談對教育部拒發台大校長證書的看法。(鄧博仁攝)

台大今年1月選出新任校長管中閔，原定2月1日上任，但迄今教育部遲未核定。為捍衛大學自主和校園民主，台大一群師生19日站出來，談對教育部拒發台大校長證書的看法。圖為台大椰林大道學生上下課情形。(鄧博仁攝)

一群國外人士19日午後在臺大校園內參訪，此時台大一群師生19日站出來，談對教育部拒發台大校長證書的看法。長期力推大學自主的台大公衛系教授金傳春疾呼，在全球競爭的時代，台大急需校長領導，若台大因此落後，「潘部長就是對不起台灣的高等教育」，教育部應即刻放手。(鄧博仁攝)

台大今年1月選出新任校長管中閔，原定2月1日上任，但迄今教育部遲未核定。為捍衛大學自主和校園民主，台大一群師生19日站出來，談對教育部拒發台大校長證書的看法。長期力推大學自主的台大公衛系教授金傳春疾呼，在全球競爭的時代，台大急需校長領導，若台大因此落後，「潘部長就是對不起台灣的高等教育」，教育部應即刻放手。

台大師生19日開記者會號召「三月杜鵑遍地開花」，台大政治系兼任教授李念祖表示，大法官380、450號解釋都說明了大學自治是受《憲法》保護；教育部若自以為擁有指定或否決校長人事的權力，就是與憲法保障的「大學自治」衝突，換句話說形同違憲。

李念祖從憲法角度看，大學自治是憲法規定包括學術自由在內的言論自由的核心概念，大法官也不止一次解釋：大學自治是制度性保障，是公民社會重要制度，必須受到憲政機關高度尊重。他說「像大法官第380號、第450號解釋，指教育部規定大學共同必修科目以及設置軍訓室，都違法大學自治，屬於違憲，」。

李念祖說，問題是一種根深柢固的想法認為政府是人民領導，「作之君、作之師」，導致一種錯誤觀念就是國立大學是「政府的單位」，教育部是大學的上級機關等等：「但即使非常傳統的觀念裡，也不認為高等教育是政府的專屬權力！私人興學是教育非常重要的一部分，孔子就是私人興學的代表。」

李念祖說，他最近反思大學自主和大學自治的差別，用《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》裡對於附隨組織的定義：「一個獨立的機關或單位，雖是獨立存在，但人事、財務、業務經營受到控制」來檢視台灣的大學，發現根本不可能自主，更稱不上大學自治。

李念祖說，《大學法》第9條表示大學遴選委員會選出校長之後要由教育部聘任，但並不是給教育部否決權，現在教育部卻錯把「不同意」也就是不作為當成否決權來用。

他也表示一般觀念把「校長遴選委員和候選人不可以有利害關係」搞混。如果一個台大校長候選人必須不認識任何人，不能是任何遴選委員的朋友、同學、鄰居、同事，才能獲得遴選資格，那人際關係綿密的學術圈裡面簡直不可能有這種人選。

(中時)