南洋叻沙、泰式酸辣新食趣 脂香鮭魚迸出滿滿海味

2018年03月19日 15:36 中時電子報 簡怡欣

春季天氣忽冷忽熱，融合鮮、香、酸、辣，滋味帶勁、視覺繽紛的南洋、泰式料理，在這逐漸回溫的天氣，香濃誘人滋味喚起眾人味蕾、食慾大振！全球最大鮭魚供應商為讓消費者享用更加豐富多樣的用餐選擇，推出多道南洋風味鮭魚料理，鮮甜脂香。

美威鮭魚專賣店推出多道適合春寒乍暖、秀色可餐的鮭魚美饌，如「法式香蒜鮭魚義大利麵」、「明太子烤鮭魚排」、「加州起司炙燒鮭魚握壽司」等。(圖/業者提供)

亞洲第一家鮭魚專賣店的美威鮭魚，以大馬經典「檳城叻沙」研發進化，主廚將叻沙葉、石栗、香茅、黃薑等南洋香料，與蝦膏、蒜、辣椒、椰奶、檸檬汁等拌炒熬煮，搭配香烤厚切鮭魚柳與豆腐、金針菇等鮮美食材，品嚐一口，香濃馥郁的蝦膏鮮味從舌尖散溢，滑順椰奶與檸檬汁則柔和了口感，讓湯汁略帶辛香酸辣卻不嗆喉，而鮮嫩鮭魚、豆腐與麵條濃郁入味，讓人一吃傾心。

另一道高人氣「泰式嫩烤鮭魚排」，盤中集結滿溢酸甜滋味的嫩鮭、美生菜、紫包心、小番茄、小黃瓜等各色新鮮時蔬，宛若置身於春意盎然的美景中，吃來清新順口，酸甜辣的三層口感征服挑剔的味蕾。

美威鮭魚專賣店推出多道適合春寒乍暖、秀色可餐的鮭魚美饌，如「法式香蒜鮭魚義大利麵」、「明太子烤鮭魚排」、「加州起司炙燒鮭魚握壽司」等。(圖/業者提供)

美威鮭魚專賣店推出多道適合春寒乍暖、秀色可餐的鮭魚美饌，如「法式香蒜鮭魚義大利麵」、「明太子烤鮭魚排」、「加州起司炙燒鮭魚握壽司」等。(圖/業者提供)

此外，兼具形色味迷人的「泰式嫩烤鮭魚排」，溫潤的酸甜滋味縈繞於舌尖，驚艷每一口；清爽無負擔的風味小點「泰式涼拌四季豆」，脆綠四季豆、鮮美紅黃椒佐泰式酸甜醬，搭配鮭魚餐點清脆鮮甜、誘人胃口大開！業者即日起至4月18日舉辦新菜嚐鮮活動，只要於品牌Facebook粉絲頁按讚留言，並標註一位好友，就有機會免費品嚐風靡世界旅人的鮭魚新菜！

(中時電子報)