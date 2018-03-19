電影《糯爾摩斯》贈票活動

2018年03月19日 15:37 中時電子報 中時電子報

【糯爾摩斯】Sherlock Gnomes

導演：約翰史蒂芬森【功夫熊貓】

配音明星：詹姆斯麥艾維【分裂】、艾蜜莉布朗【列車上的女孩】、強尼戴普（【神鬼奇航】系列）

故事大綱：

備受喜愛的花園裝飾小矮人糯米歐和茱麗葉回來了，這回他們將前往倫敦展開全新的冒險旅程。當糯米歐和茱麗葉第一次和家人朋友來到這個城市的時候，他們最擔心的就是新的花園能否及時在春天的來臨前準備好，但是他們很快就發現有人到處在綁架小矮人。有天當兩人回到家時，發現他們花園裡的小矮人們全都消失了！唯一能幫助他們的就是一個名叫糯爾摩斯的小矮人。這位誓言保護全倫敦的花園裝飾小矮人的名偵探和他的搭檔華生開始調查這個案件。這個謎團將會引領他們前往一個新的冒險旅程！他們將遇見很多前所未見的裝飾角色，並探索城市未被發現的一面。這部續集動畫片配音演員包括：原班人馬詹姆斯麥艾維 飾 糯米歐、艾蜜莉布朗 飾 茱麗葉、米高肯恩、瑪姬史密斯、史蒂芬默錢特和奧齊奧斯本，以及新加入強尼戴普 飾 糯爾摩斯，奇維托艾吉佛 飾 華生，瑪麗布萊姬 飾 艾琳。

派拉蒙影業發行 2018年4月4日 冒險展開

【糯爾摩斯】團隊篇-4月4日 中英文版歡樂登場

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2.特映場次：4/2 大直美麗華19:00 2D英文 特映會票2張

3.得獎公佈：3/27下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

4.領票時間：3月27日下午2點起至3月29日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

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(中時電子報)