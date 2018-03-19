藍綠發言人路口巧遇 握手承諾共同監督市政

前民進黨發言人張志豪、前新北市政府副發言人葉元之轉戰新北市中和區、板橋區議員，今（19日）兩人在路口巧遇。（葉書宏翻攝）

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前民進黨發言人張志豪、前新北市政府副發言人葉元之路口巧遇，承諾一起共同監督市政。（葉書宏翻攝）
藍綠發言人路口巧遇。 (葉書宏攝影)

前民進黨發言人張志豪、前新北市政府副發言人葉元之轉戰新北市中和區、板橋區議員，日前雙方針對「捷運三鶯線」是否動工隔空交火，兩人今（19日）在路口巧遇，針對市政問題再度唇槍舌戰，最後握手互喊「加油！」承諾一起共同監督市政。

兩人競選不同選區，卻針對「捷運三鶯線」唇槍舌戰，張先前怒批葉「市府的麻醉師」，葉則反酸對方該重修市政學分，歡迎公開辯論，雙雙拉抬彼此聲勢。葉更拿出螺栓說，「若三鶯線還沒動工，我就把螺栓吞下去！」話題性十足。

兩人19日上午在板橋、中和交界處巧遇，一見面禮貌性握手後，張志豪說，「終於來站路口了，路口是民意的第一線！要互相加油！」葉元之則回應，「我站很多次了，只是沒有遇到你。」

葉元之表示，他隨身攜帶螺栓在身上警惕，三鶯線絕對沒有假動工，當政治人物、民代一定要了解市政，信口開河會誤導社會大眾，希望張志豪除了勤跑基層外更要了解市政，未來要當民意代表要與市民站在一起，而非為民進黨發聲。

張志豪則拿出政見宣傳單說，葉元之隨身攜帶螺栓，他隨身攜帶政見，共提出8大政見，其中有一條就是關心捷運進度，葉元之將來不再是為新北市政府辯護，而是要為民眾發聲 。

張志豪提出質疑，監督市政是每位市民的權力和責任，尤其像捷運這樣的重大建設進度緩慢是不爭的事實，市長朱立倫和前新北市副市長侯友宜責無旁貸，應該給選民一個交代，不要把「三環三線、我來實現」變成空頭支票戲弄新北市民。最後，兩人再度握手，互喊「加油！」承諾一起共同監督市政。

(中時)

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