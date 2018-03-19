金傳春：潘部長對不起台灣高教

2018年03月19日 15:59 旺報 簡立欣

「潘部長對不起台灣高教！」台大師生19日開記者會談台大校長遴選爭議，該校公共衛生學院教授金傳春痛心表示，這次台大校長遴選委員會，教育部代表比學生或職員代表更多，台大很尊重教育部，教育部卻一直「卡管」，讓台大停滯一兩個月，台灣高教落後其他各國；何況既然教育部有3名代表在遴選委員會裡還要一直發公文來，顯示教育部內部溝通有問題。

金傳春引述國外經驗表示，1990年代美國的大學與學院治理協會出版《尋覓校長》一書，指出第一步尋才愈積極、推薦人選愈多而廣，遴選就愈容易成功。實際做法上，經篩選少數優秀者再深入秘密面談，將合適與不合適者反覆審視，最後遴選委員深入討論，全數支持當然是最好，就算不同意見也充分溝通才最後決定。

金傳春說，這次台大採遴選委員人數較多的作法，共有21人，其中教育部代表3人，比學生或職員代表更多，顯示台大一開始就尊重多方（包括教育部）意見。問題是遴選結果出爐後雜音多，怎麼就沒人反省當初公聽會校內人數寥寥無幾？治校理念說明會甚少校務會議代表？為何遴選委員會在官網設置「意見表達專區」，有意見的人當時不挺身而出，選完之後又對人不對事？

她痛心表示，高教競爭激烈，晚個一兩個月在國際上就落後別人，教育部看監察院臉色，這一個禮拜講的話，下個禮拜又不一樣，「敬人者人恆敬之！請教育部放手，不然就負責幫台大找人才。」

(旺報)