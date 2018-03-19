椪柑熱銷後 台中農特產品銷加拿大再下一城

2018年03月19日 15:54 中時 馮惠宜

國華台灣食品負責人周怡華（右三）在媒合會後感謝台中市工策會總幹事蔡世寅（右二）、台中市農業局長王俊雄（左二）、工策會專員曾靜宜（左一）以及經發局產業發展科股長沈美慧（右一）等人促成這次廠商媒合會。（馮惠宜攝）

成功將旺旺仙貝、雪餅賣進加拿大超市通路的「國華台灣食品」繼去年將台中椪柑引進加拿大造成瘋搶熱潮後，19日在台中市農業局、經發局居中牽線，透過台中市好禮協會、糕餅公會舉辦廠商媒合會，國華台灣食品負責人周怡華對台中農特產品表達濃厚興趣，承諾將深化合作把台中好物銷到加拿大，預估每年至少創造至少千萬元產值。

國華台灣食品是台灣食品外銷加拿大最大代理商，2016年成功將旺旺仙貝、雪餅引進加拿大超市，去年底台中市農業局透過華僑牽線將6公噸東勢椪柑銷往加拿大，創下兩周完售的佳績，這次周怡華特別回台希望把更多台中農特產品銷往加拿大。

包括阿聰師、大呷麵本家、丰丹嚴選本舖、大甲農會以及中都農業生產合作社等32家業者19日帶著自家產品在台中工策會舉辦廠商媒合會；周怡華一一聽取業者介紹，對多項商品表達濃厚興趣。

周怡華說，加拿大華人多，其中香港人愛吃芋頭，在媒合會中她看到大甲農會芋頭角、芋頭豆腐乳、大呷麵本舖芋頭麵、中都農業生產合作社非基改黃豆、黑豆，以及丰丹嚴選本舖南棗核桃糕等多項商品，把刻板的農產加工品變得更符合市場性，具有創意，包裝也精美，極具競爭性，她希望進一步將這些商品賣到加拿大，拓展國際市場。

(中時)