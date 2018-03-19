敘利亞Su-24戰轟機遭反叛軍擊落

2018年03月19日 16:06 中時電子報 江飛宇

俄國衛星網引述「自由敘利亞軍」的說法，一支名叫沙姆解放組織( Jaysh Tahrir al-Sham)的反叛軍，在東部阿卡蒙山脈(qalamoun mountains)擊落了一架大馬士革政府的Su-24戰鬥轟炸機。

自由敘利亞軍在推特上公布Su-24戰機被擊落的影片，在影片上Su-24被擊中後開始冒出黑煙與火光，然後快速下降，最終墜毀。

艾爾-馬斯爾新聞(Al-Masdar News)報導，這架飛機最後墜毀地點屬於大馬士革政府控制的領土，然而飛行員已死。

在俄國逐步撤出敘利亞之後，北敘利亞的反叛軍勢力重新集結，沙姆解放組織的勢力達到5萬人之多，是反叛軍當中，實力最大的單一團體。這支部隊的源起屬於基地組織的旁系分支，然而美國至今仍未有沙姆解放組織列為恐怖份子。

敘利亞內戰自2011年到現在已7年，勢力龐雜、介入國家眾多，恩怨與是非早已無法分辨，但受苦最慘重的當然還是人民。聯合國安理會在2月24日一致通過第2401號決議，敦促交戰各方立即停止一切敵對行動，並在敘利亞境內建立人道救援據點，以確保國際援助和醫療系統的建立，不過成效很少，戰爭不但沒有結束，還持續擴大當中。

Su-24是前蘇聯時期，蘇愷設計局(Sukhoi)在 1974 年所開發的超音速、全天候戰鬥轟炸機，北約命名為「擊劍師」(Fencer)。該型飛機具有可變後掠翼、雙引擎和並列雙座的獨特設計，與同時期的美國F-111土豚式(Aardvark)有相似之處。航程長、載彈量大，也具有核武投射能力。不過年歲已高，在現代的戰場環境已不太安全，在201年，一架俄國的Su-24被土耳其空軍的F-16戰機擊落，飛行員遭敘利亞反抗軍殺害。

(中時電子報)