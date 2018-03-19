「許」下美好希望！許坤仲號召宗親會回饋社會

2018年03月19日 16:03 中時 盧金足

國雄建設集團總裁許坤仲（右）投入公益，台中市長林佳龍也肯定國雄40多年的老牌建商，大家一起來為台中市打拚。（盧金足攝）

台灣許氏宗親會暨世界理事長聯誼總會22日將在台中市舉行，擔任總會長、國雄集團總裁許坤仲在二代接班後，全心投入公益事業，號召全球許氏宗親會，不管在各行各業能奉獻人群，為社會提升正面能量，他也以身作則，為故鄉彰化縣大城鄉的老人送餐服務，挹注台灣行動菩薩助學協會學童營養午餐，助學弱勢孩子有翻轉人生的機會。

擔任台灣許氏宗親會暨世界理事長聯誼總會第一屆總會長，許坤仲表示，許氏宗親會不管在台灣、新加坡、大陸、香港、馬來西亞、泰國及美國等國家，走遍天涯海角，「只要遇到許姓朋友就是一家親」，更希望號召全球各國的會員節約能源，降低危害地球生態，大家互「許」承諾，為社會做出更多溫暖的貢獻。

投入公益事業，許坤仲懷抱感恩之心，21歲時，以存款3萬5000元和家人標會3萬5000元，共7萬元創設建材業，23歲就興建首個透天建案，白手起家賺進人生第一桶金，今年國雄建設4案齊發百億大案，他看好房市榮景向上發展。

「不要好高騖遠，有多少錢做多少生意！」許坤仲說，這幾年房地產經過三、四次起伏，但要保持屹立不搖，首重資金周轉率，一定要掌握資金的安全性，在購地興建前，考慮到即使蓋好之後的景氣消長，掌握資金的安全性，營運不受銷售業績影響。

從建築發跡，有土斯有財，目前國雄土地庫存中，今年規畫推案的包括受惠捷運綠線商機帶動，位在文心路的捷運豪宅建案、向心路以換屋族為市場的大樓案、永春南路占地4000多坪的基地，規畫主打溫泉特色的透天豪墅，靜宜大學商圈附近坐擁6000坪土地的透天別墅與大樓建案，四案齊發總銷100多億。

台中市一線建設國雄建設，走過40年的建築老品牌，不畏景氣，仍是房市常勝軍，許坤仲也透露他的買地哲學，三大要素是地段好、人口多及發展潛力大。

「品質就是生命！」許坤仲強調，買房子是很多人一輩子重要的決定，所以他要求團隊把蓋的每一棟房子，當成是自己要住的房子。

許坤仲說，一步一腳印在房地產建立口碑背後是很多的嚴謹和堅持，40多年來共計推案400多個建案，打造「國之楷模、雄踞天下」的事業版圖，還特別將建築過程施工細節，撰寫成「品質施工要點」完全手冊，細節就藏在魔鬼裡，有好的地段和優質施工才是品質保證。

(中時)