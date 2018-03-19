影》租到猛鬼透天厝 神明：無法處理！快搬走

2018年03月19日 16:08 中時電子報 林郁庭

紅色椅子似乎有坐痕，椅子上的包包在滑動。（影/爆料公社YouTube）

電線都是重牽過的，仍自己會亮又滅。（影/爆料公社YouTube）

租房要小心！男網友爆料以每個月3.9萬元在台中市西區租一棟透天厝，規劃一樓當店面，2樓以上當自己和老婆與孩子的住家。身為生意人，遷入租屋之前有請風水師父來淨化房子，老師稱該房屋有「狗靈」，但他想說沒什麼就還是搬入，沒想到開始出現一連串詭異的怪事嚇得他想退租。

該名男網友在臉書社團「爆料公社」上發文，1月21日遷入承租的透天時，風水師父用楊柳符水在地下室掃到一隻「靈狗」，「我以為只是一般孤魂，所以也沒多在意」，隔天還是和妻子帶2個月大的孩子入住。當晚，老婆就表示，「感覺到有東西接近，她感覺脊椎發寒！而懷裡的寶寶是眼睛瞪超大，看著天花板發瘋狂哭」，讓男網友頓時覺得事情不單純。

男網友隔天趕緊去玄天上帝廟，找另一名師姐來看，師姐開天眼並用香淨房，說明：「這裡以前是動物醫院，5樓私設小型焚化爐，燒很多小動物，有很多動物靈，而且2樓還有個180公分的男子」至於男子是誰，師姐只說處理好了，沒有多解釋。

男網友相信師姊已處理好了，沒想到寶寶這次居然是望著天空笑，而且孩子望的角度，感覺不是一般人的身高…嚇得男網友再去找彰化地藏王廟廟。詭異的是，男網友報出租屋地址請神明查時，得到回應：「劈頭要我趕快搬，不然會要我命！因為透天3-5樓都是還沒離開的動物靈；2樓一個男的非自然死亡。靈魂太多，神明也無法處理，也不願多講，只說36計走為上策！」

男網友趕緊告知屋主房子不乾淨，屋主卻回應打電話問他的師父說沒問題，「要請他過來房子感受，也是搞失蹤，只有提到錢才出現」。男網友說想把租屋解約，卻查到資料，要有醫生證明身體不適才可能拿回押金。最後，他與屋主經過一番交涉，而屋主也找各種理由扣錢，只願退回4萬5。

男網友很氣，「合理懷疑屋主明知狀況未告知，詐欺賺錢」。因此希望他在爆料公社上的PO文，能提醒其他租屋客不要上當，「我仔細蒐證，發覺房門不知道誰留下來的密宗符咒，房子也是有漏水」，他同時附上「錄到椅子上的包包在滑動；換了心線路，仍自己會亮又滅的燈泡」監視器影片畫面，來佐證全家遇到靈異現象的遭遇。

(中時電子報)