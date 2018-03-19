昔日其他人避而遠之 徐巧芯堅持支持馬英九原因曝光

徐巧芯(右) 揭露她堅持支持前總統馬英九(左)的原因。(翻攝自徐巧芯臉書)

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中時電子報

前總統馬英九卸任後人氣回溫，除了手寫春聯供不應求、深藍底白字「ＫＭＴ」引發討論外，日前他到花蓮時更吸引超多人潮排隊拍照。對此，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯揭露其他人避而遠之的時候，她依然堅持支持馬英九的原因。

馬英九人氣高漲，從許多地方可看出端倪。繼過年時的親筆春聯供不應求外，連到市場時穿的KMT藍色字樣上衣也吸引許多網友關注，並詢問哪裡可賣到。此外，許多縣市長都希望找馬英九站台增加人氣，與過往大家避而不及的現象差很多。

徐巧芯指出，她是在巔峰轉向谷底的時候加入國民黨、加入馬團隊。徐說2012年勝選後維持的氣勢並不是太久，大概是從2013年急轉直下。徐巧芯憶及，馬英九辭黨主席那一場中常會是她主持，當時她並不忌諱外界的輿論壓力，替他為文。卸任以後許多人都離開了，「馬英九卸任元首辦公室」相當簡樸，幕僚只有兩人，她選在同黨同志還在對他落井下石的那一刻，無酬出任發言人至今，也一年多了。

「為什麼在其他人避而遠之的時候，我依然堅持支持馬英九？」徐巧芯指出，她在意的並非一時半刻的風怎麼吹，而是這個人的本質。

她說如今蔡英文政府執政後，大家比較後，發現曾經自己有一段時間也跟著嫌了好一陣子的馬英九，做得真的沒有原本想的那麼差。「至少，不曾想過兩岸可能有戰事、文化與經貿的交流互動順暢，外交上也屢有突破，不會作繭自縛」。徐說原來以為馬英九內政表現不佳的，也發現蔡英文上任僅兩年所帶來的「突破」都是反效果，包括一例一休、空汙、年金改革，無一不是讓人民抱怨累累。

徐巧芯說面對貪污被定讞的前總統，民進黨的支持者依然相挺，而國民黨的支持者又如何看待清廉自持、規矩行事的馬前總統？「自然是怒氣消了、支持增加了；馬前總統的公道回來了，馬迷當然就出現了，人氣自然旺了」。

(中時電子報)

文章來源：徐巧芯臉書

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