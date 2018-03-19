痛恨叛徒 普丁鐵腕掀海外暗殺戰

俄羅斯總統普丁3月18日在莫斯科競選總部發表演說的神情。（路透）

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中時電子報

俄羅斯總統大選結果19日揭曉，大權在握近20年的普丁一如預期，在一人獨大的情況下，壓倒性贏得第4個總統任期，將再執政6年。

儘管國際間為俄英雙面諜在英國中毒，性命垂危而譴責克宮，但這位從1975到1991年間，就曾擔任前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）特務的俄國元首卻不為所動。

據《泰晤士報》（The Times）18日報導，英國情報史學家安德魯（Christopher Andrew）說，莫斯科雖然時常在海外除掉「叛徒」，但自從1960年代後，就沒有領導人像普丁這麼熱中殺人。

普丁視除掉叛徒，在21世紀延續KGB的傳統為己任。他早在14歲時，就申請加入KGB，但對方要他長大些再來。而他學校一畢業後，立即加入KGB，從1975到1991年間擔任KGB特務。並始終是情報界的強硬派。

1991年前蘇聯解體，KGB也改制為俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service，FSB），1998年普丁在45時成為FSB頭頭，手下幹員的任務包括在海外執行毒殺與暗殺任務。放眼當今國際政壇，他是目前唯一曾當過情報頭子的世界領袖。

普丁曾公開表示，他痛恨叛徒。2010年10名假扮美國公民的俄羅斯情報人員被捕，他視為奇恥大辱，並把這歸咎於「叛徒」。

「叛徒，」他威脅道，「都不會有好下場。」儘管普丁並未指名道性，但2010年在他黑名單上的頭號叛徒，就是俄羅斯海外情報局（Russian foreign intelligence，SVR）副局長波捷耶夫（Alexander Poteyev），因為這些俄國幹員被捕前不久，他就叛逃到美國。

「我們知道他是誰，也知道他在哪兒，」一名克宮官員當時告訴俄羅斯《生意人報》（Kommersant），「已經派出殺手去追他了。」不過據信克宮並未得手，因為波捷耶夫兩年前才在美國去世。

自前蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）以來，普丁比任何俄羅斯領導人都更熱中海外「鎖定刺殺」行動。此外，他也比冷戰時期的多數克宮主人更不在乎國際譴責。

(中時電子報)

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文章來源：Counting the cost of Putin’s war against ‘traitors’

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