賴揆讚台南仕安社區為社會企業典範

友善列印
中時

行政院長賴清德下午在臉書貼文，提及他上周末參加「台南市後壁區仕安社區合作社集貨運銷處理室落成開幕典禮」，而仕安社區就是社會企業很好的典範，賴揆說，仕安社區以無毒農法種植台梗九號的健康良質米，不僅讓農地面積持續擴大、農產品增加，並將銷售利潤的20%投入於社區福利，未來希望把仕安社區的成功經驗推展到全台。

賴揆表示，過去仕安社區是台糖五分車各路線匯聚點，農業十分發達，但如今面臨都市化以及南北失衡的城鄉問題，導致現在社區600多位居民中，65歲以上的長輩約佔23%。仕安社區廖育諒里長看見這個問題，在里長用心、里民同心下，共同組成仕安合作社，秉持社會企業及公平貿易原則，以無毒農法種植台梗九號的健康良質米，不僅讓農地面積持續擴大、農產品增加，並將銷售利潤的20%投入於社區福利，提供長輩就醫接送、共餐，以及學生課後輔導等服務，漸漸活化在地，並讓社區越來越有活力，未來仕安社區一定能在此基礎上，以社會創新的方式，持續擴大發展觀光。

賴揆說，仕安社區已有良好且成功的基礎，政府希望將仕安社區的成功經驗，推廣至台南其他地區及全台各地，並讓不同社區發揮當地資源優勢和產品特色。近來國發會也提出「地方創生」計畫， 有需要和有志一同的社區，都可以向相關部會提出申請，政府要和民間一起齊心努力，用更多社會創新的模式，讓台灣各地都能活化永續、生生不息。

(中時)

昔日其他人避而遠之 徐巧芯堅持… 319槍擊案滿14年 呂秀蓮提四大疑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。