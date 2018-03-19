賴揆讚台南仕安社區為社會企業典範

2018年03月19日 16:35 中時 張理國

行政院長賴清德下午在臉書貼文，提及他上周末參加「台南市後壁區仕安社區合作社集貨運銷處理室落成開幕典禮」，而仕安社區就是社會企業很好的典範，賴揆說，仕安社區以無毒農法種植台梗九號的健康良質米，不僅讓農地面積持續擴大、農產品增加，並將銷售利潤的20%投入於社區福利，未來希望把仕安社區的成功經驗推展到全台。

賴揆表示，過去仕安社區是台糖五分車各路線匯聚點，農業十分發達，但如今面臨都市化以及南北失衡的城鄉問題，導致現在社區600多位居民中，65歲以上的長輩約佔23%。仕安社區廖育諒里長看見這個問題，在里長用心、里民同心下，共同組成仕安合作社，秉持社會企業及公平貿易原則，以無毒農法種植台梗九號的健康良質米，不僅讓農地面積持續擴大、農產品增加，並將銷售利潤的20%投入於社區福利，提供長輩就醫接送、共餐，以及學生課後輔導等服務，漸漸活化在地，並讓社區越來越有活力，未來仕安社區一定能在此基礎上，以社會創新的方式，持續擴大發展觀光。

賴揆說，仕安社區已有良好且成功的基礎，政府希望將仕安社區的成功經驗，推廣至台南其他地區及全台各地，並讓不同社區發揮當地資源優勢和產品特色。近來國發會也提出「地方創生」計畫， 有需要和有志一同的社區，都可以向相關部會提出申請，政府要和民間一起齊心努力，用更多社會創新的模式，讓台灣各地都能活化永續、生生不息。

(中時)