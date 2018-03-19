319槍擊案滿14年 呂秀蓮提四大疑點籲重啟調查

2018年03月19日 16:13 工商 崔慈悌

319槍擊案屆滿14年，遭槍擊的當事人前副總統呂秀蓮今天提出四大疑點，質疑當初認為扁自導自演的馬政府，在8年任內都未重啟調查，蔡政府就任快2年，呼籲蔡下令重啟司法調查，讓真相早日大白，她也透露監委陳師孟表示會研究。

14年前的3月19日，競選連任陳水扁和呂秀蓮掃街時遭槍擊受傷，由於該案凝聚綠營的支持力量，最終讓扁險勝，藍營質疑此案是扁自導自演，綠營則質疑是藍營買兇刺傷未遂，造成社會的撕裂。

呂秀蓮今天針對槍擊案提出四大疑點，第一是當時身為319專案小組召集人的侯友宜，一開始就認定是「2彈1槍1人」，但呂認為該案不可能是如此，因為兩彈發射的時間只有0.67秒，在這麼短的時間內，一個人很難同時發射，何況是不同彈頭，一顆銅彈，一顆鉛彈，還能從容的逃之夭夭，但警方卻認定只有陳義雄一人所為。

而被視為畏罪自殺的陳義雄，其沈屍地點，有李姓漁工指證，就在事發的前一晚，有看到三男一女在當地視察，還問他膠筏能否租借使用，這三男一女究竟是誰，警方卻未進一步調查。

第三個疑點是改造槍枝集團的唐守義，呂秀蓮表示，唐在被抓後不久，警方就讓他安然離開台灣，之後他在大陸公布錄影帶，強調319槍擊案的槍枝絕非他製造，並坦承當時是在配合檢察官自白，檢調也同意若他能配合就協助他離開。

第四個疑點是神探李昌鈺，當時測量時並未考慮到呂秀蓮是坐在高腳椅上，因此受傷的膝蓋高度與李的測量角度有誤差，開槍者所在位置並非如李昌鈺所估測。

她要求當年擔任319專案小組召集人的侯友宜解釋諸多疑點，也呼籲蔡英文總統下令調查真相。呂秀蓮透露，她日前遇到監委陳師孟，希望他能調查319槍擊案疑點，陳師孟當時表示，會回去研究，她希望該案能經由重啟調查，讓真相大白，也早日弭平社會的撕裂。

(工商)