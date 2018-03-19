科博館推兒童節入館優惠 恐龍家族陪你過節

2018年03月19日 16:25 中時 陳淑芬

慶祝兒童節，國立自然科學博物館4月4日當天推出展示場、科學中心、植物園及所屬3館，12歲以下兒童免門票入場活動，各展廳還有卡哇伊的守護恐龍家族成員立牌可照相留念，邀請大小朋友勿失良機，一起來探索奧妙的自然科學世界。

科博館表示，科博館本館展示場的入場學生票價為70元（不含特展）、植物園為20元，所屬的921地震教育園區、車籠埔斷層園區及鳳凰谷鳥園生態園區等3館學生票價均為30元。4月4日兒童節當天，12歲以下兒童只要持健保卡或相關身分證明文件，進入本館展示場、植物園及3館都可享免費。

科博館指出，科博館在107年推出吉祥物恐龍家族，引領民眾深入探索自然科學奧妙，除「百合」與「布比」2隻主角寶寶，六大主題展區各有恐龍家族成員擔任守護神，科學中心是「龍爸」暴龍、植物園是「龍媽」暴龍、太空劇場則是「蕾蕾表姊」雷龍、生命科學廳為「法老爺爺」迅猛龍、人類文化廳的「飛羽阿姨」尾羽龍及地球環境廳的「球球老師」劍龍。各展館共設置有12隻可愛的守護恐龍立牌讓民眾拍照留念，收集恐龍家族身影。

此外，目前展示場有恐龍時代、汪星人躲貓貓－狗的特展及我家蟲住民等精彩展出，親子可趁兒童節一起到科博館來趟知性之旅。

(中時)