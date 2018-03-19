圖輯》美第15艘核潛艦　科羅拉多號風光服役

「科羅拉多號」核動力潛艦在康涅狄格州(Connecticut)的格羅頓(Groton)海軍基地舉行服役儀式。(圖/美聯社)

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「科羅拉多號」核動力潛艦在康涅狄格州(Connecticut)的格羅頓(Groton)海軍基地舉行服役儀式。(圖/美聯社)

美國士兵正在使用Xbox搖桿操縱「科羅拉多號」核動力潛艦。(圖/美聯社)

美國海軍終於在71年後，又擁有一艘名叫「科羅拉多號」的核動力潛艦，這艘造價2.6億美元(約新台幣76億元)的新潛艦，擁有一個過去在第2次世界大戰中重要的名字。同時，它也是美國海軍第4艘「科羅拉多號」。

「科羅拉多號」核動力潛艦在康涅狄格州(Connecticut)的格羅頓(Groton)海軍基地舉行服役儀式。(圖/美聯社)

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第1艘科羅拉多號船艦出現在美國內戰時期，也就是19世紀南北戰爭期間，它在1858年服役，1876正式退役。第2艘是上世紀航行太平洋的船艦，它是賓夕法尼亞級巡洋艦，1905年加入海軍行列，負責巡航範圍為中國至墨西哥沿岸海洋。第3艘戰艦則見證了第2次世界大戰結束的歷史，它服役於1923-1947年。

科羅拉多號同名船艦。(圖/美國海軍)

如今，第4艘科羅拉多號正式服役，為這個名字再次開啟了新的一頁。

3月17日，「科羅拉多號」核動力潛艦在康涅狄格州(Connecticut)的格羅頓(Groton)海軍基地舉行服役儀式。它是美國海軍第15艘維吉尼亞級的核潛艦。科普(Reed Koepp)擔任首位科羅拉多號的指揮官。

(中時電子報)

科普(Reed Koepp)擔任首位科羅拉多號的指揮官，並在核潛艦服役儀式上發表演說。(圖/美國海軍)
「科羅拉多號」核動力潛艦在康涅狄格州(Connecticut)的格羅頓(Groton)海軍基地舉行服役儀式。(圖/美國海軍)
美國海軍軍官參加科羅拉多號服役儀式。(圖/美聯社)
美國海軍軍官參加科羅拉多號服役儀式。(圖/美國海軍)

文章來源：Taking a look at the USS Colorado — all of them

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