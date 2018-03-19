傑哈巴特勒發威 《極盜戰》新片票房冠軍

傑哈巴特勒主演的《極盜戰》票房創佳績。（CATCHPLAY提供）

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由《300壯士》性感男星傑哈巴特勒（Gerard Butler）主演的犯罪動作片《極盜戰》，上週於台上映勇奪全台新片票房冠軍，網友大讚這是一部結合了「《神鬼無間》的黑白對決、《瞞天過海》的偷天鬥智、《鬥陣俱樂部》的驚人結局與《震撼教育》的刺激與槍戰」的電影，身兼製片的傑哈巴特勒說：「《極盜戰》除了飛車、槍戰與燒腦搶劫之外，更多了人性，不論是有牌流氓或玩命搶匪，都能讓觀眾更投入這些角色。」

「莽夫才會急於爭一時的輸贏，真正的高手靠的是腦袋」，電影《極盜戰》為不同於以往的犯罪動作電影，除了驚人結局之外，峰迴路轉的劇情更是讓觀眾猜不到下一步走向，傑哈巴特勒說：「有一場戲是警探與搶匪的飛車追逐，但突然劇情在遇上著名的『洛杉磯大塞車』後急轉直下，雙方人馬扛了傢伙直接下車硬碰硬火拼，這都是我覺得既真實又夠屌的劇情安排。」

除此之外，每個角色的肢體語言與風格都是靠演員自己揣摩而定，「每個人在讀完劇本之後，都必須要自己想像出角色的外型、風格與肢體語言及說話方式，因為這是一個發生在洛杉磯的故事，夠真實，才能讓觀眾投入。」電影《極盜戰》票房、口碑雙雙告捷，日前已公布續集正在籌備中，據了解，劇情走向將延續第一集的震撼結尾發展。

《極盜戰》描述將數億現金紙鈔從市面上停止流通並銷毀，是美國聯準會（Fed）每日標準程序，一群手法高超的搶匪看上這個例行公事，計畫將這筆鉅款奪為己有。前科累累的他們，早已被不擇手段、以暴制暴的金牌警探尼克福藍根（傑哈巴特勒飾）盯上，他們還能繼續這筆「生意」嗎？最黑警探遇上最狂搶匪，黑白兩道超激火拼，誰才能制霸世界？這「世界最高金融機關」又是否會被攻破？電影現正上映中。

(中時)

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