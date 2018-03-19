溫室栽種擴增 玉女小番茄價格受衝擊

黃金村栽種的溫室玉女小番茄，每串最多可長出80多顆果實。（鐘武達攝）

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玉女小番茄大豐收，讓黃金村採到手軟。（鐘武達攝）
黃金村指出，近年不少青農返鄉投資溫室小番茄的栽種，是造成產量激增的主要原因。（鐘武達攝）

小番茄進入盛產期，頗受市場歡迎的「溫室玉女小番茄」產地價格則首度下探到每台斤不到100元，從事溫室栽培的青農黃金村分析，除了天候佳，近來雨後春筍興建的溫室投入栽種，都是產量激增的關鍵，他認為是不可忽視的「警訊」。

黃金村在竹塘鄉經營溫室蔬果園，是栽種溫室小番茄的專業農民，他說，過去幾十年，小番茄品種推陳出新，7、8年前上市的「玉女小番茄」因為多汁、甜度高，成了市場搶手的產品，而溫室玉女番茄行情最好曾經達每台斤300元，最差也有120元左右。

但春節過後，溫室玉女小番茄價格直直落，即日起到果園自取，每盒1台斤裝只要100元，19日果菜市場批發價為每台斤110元，但盤商收購的價格只有80元，他說，這是記憶中「最俗」的紀錄。

員林果菜市場經理張建豐表示，溫室與露天栽種的玉女小番茄價格差很多，19日批發價，溫室玉女每10台斤1100元，一般則為16台斤450元。

黃金村捧著每串長出多達80多粒果實的小番茄說，小番茄的價格暴跌，關鍵就是產量多，產量增加，除了是去年風調雨順、沒有颱風來襲，更重要則是近年不少青農返鄉務農投資溫室，也大多選擇最容易入門的小番茄或小黃瓜種植。

「警訊！」黃金村不諱言，現在小番茄價格便宜，但還是有些許利潤，不過，如果溫室繼續擴增，又都投入栽種同一種作物，則勢必會對整個產業帶來嚴重衝擊，呼籲農政單位與想要投資栽種的農民要注意。

(中時)

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