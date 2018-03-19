比爾哈德自導自演 失意殺手上表演課

比爾哈德直搗、主演影集《殺手進城》。（HBO提供））

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HBO全新黑色幽默喜劇影集《殺手進城》（BARRY），由比爾哈德（Bill Hader）領銜主演，同時這也是他首次執導影集。主角巴里是一位來自美國中西部、失意喪志的廉價殺手。在洛杉磯工作時，他追隨著「信號」來到一門表演課程中並很快地和表演夥伴們打成一片。 巴里在這洛杉磯的劇場裡，找到一群滿懷希望的人們，也讓他想要開始新的生活，但身上背負的罪行卻不願意輕易放過他，他是否能夠在兩個世界中找到平衡？

演員陣容還包括史帝夫魯特（Stephen Root）（《逃出絕命鎮》）飾演因喪失收入來源而對未來感到惶恐巴里的經紀人；Sarah Goldberg（《Hindsight》）飾演一位盡心盡力表演的劇場學生，同時也是巴里的愛慕對象；Glenn Fleshler（HBO《無間警探》）飾演一位兼具殺人技巧及感性一面的車臣暴徒；Anthony Carrigan（《萬惡高譚市》）飾演暴徒冷酷卻不失禮的助手；亨利溫克勒（Henry Winkler）（《Arrested Development》）飾演一位浮誇卻十分可愛的表演老師，而他也將巴里收編麾下。

全劇共8集，將於3月26日（一）上午10點30分於HBO及HBO HD頻道與美國同步首播，當日晚間11點30分再次播出。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。亞歷柏格（HBO《矽谷群瞎傳》）及比爾哈德（《周六夜現場》）共同擔任主要創作，同時身兼執行製作、導演及編劇。

(中時)

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