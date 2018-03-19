沈冬：提「向上提升」的諾獎得主 對教部「向下沉淪」竟無言

2018年03月19日 16:43 旺報 簡立欣

「打倒管中閔，台大也奄奄一息了！」台大前國際長沈冬表示，台大校長懸缺9個月，重要事項沒人可以拍板決定，業務幾乎停擺，甚至已經開學1個多月，校內各單位的人事薪水只能跟校方暫借支應；她想告訴教育部，卡住台大校長等於卡住台大發展，「多年前某位諾貝爾獎得主提出『向上提升』的口號，現在只是變成『向下沉淪』的鬧劇！」

台大師生19日開記者會談台大校長遴選爭議，沈冬表示自己擔任台大國際長6年，深知要建立一所大學的國際聲譽很難，要毀掉卻易如反掌！世界大學評比裡面有一項「國際聲譽」，很多都是由各校國際長參與評比，某大學有何風吹草動，國際長最清楚；台大近日的風風雨雨已經影響台大校譽，「一所大學被自己的教育部不斷刁難，連校長都沒有，就算台大能爭取到國際大型高教會議，現在也沒有校長可以拍板定案。」

更甚者，校長人事案更影響學校的國際交流，例如交換生、雙學位、互惠獎學金等等。沈冬說，在李嗣涔校長主掌台大時期，她飛去歐洲上百個學校簽姊妹校，有了這些基礎，現在台大學生才能去歐洲當交換生、去讀雙聯學位，「這些如果沒有校長拍板，我能去嗎？」

沈冬又以她目前擔任台大藝文中心主任為例，藝文中心是校內一級單位，每年舉辦200場以上的藝文活動，經費必須專簽由校長批示，結果今年開學至今因為沒有校長，藝文中心一毛錢經費都沒有，業務幾乎停擺，連職員薪水都只能跟校長暫借支應；像今年台大90周年，校慶已經找德國司圖雅特大學交響樂團來訪，對方一直要求敲定細節，她不知道要如何跟人家解釋，「我相信其他校內單位也跟我們一樣，一直在一種度小月的氛圍中。」

沈冬說，更嚴重的是教育部、監察院等政治力鋪天蓋地針對台大，已經讓校園內師生人人自我思想審查。她反問多年前「某位諾貝爾獎得主」，當年提出「向上提升」的口號，現在看著教育部「向下沉淪」，這位大老何以默而不言？

(旺報)