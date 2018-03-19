公視與德國合作 台灣青少年觀點傳國際

2018年03月19日 16:23 中時 潘鈺楨

公共電視今年與德國慕尼黑國際兒少雙年展(Prix Jeunesse International)合作，負責籌組2018亞洲區青少年評審團，並由台北市影視音實驗學校(TMS)協辦，已於3月17日、18日兩天在影視音實驗學校執行青少年評審作業，討論內容將提供慕尼黑影展進行相關研究之用，也讓來自台灣青少年的獨特觀點有機會展現於國際舞台。

德國慕尼黑國際兒少雙年展創立於1964年，由慕尼黑市政府、德國公共電視ZDF及巴伐利亞公共電視共同主辦，為一競賽型影展。每屆針對「青少年節目(11-15)」特別規劃「青少年評審團」獎項，於影展前召募各大洲青少年評審團代表進行評選，希望評選結果能更貼近全球青少年觀點。本次影展挑選出六個國家來合作辦理青少年評審業務，包含台灣、加拿大、波利維亞、埃及、迦納和斯洛維尼亞。

公共電視一直以來致力於推廣兒少節目，鼓勵青少年透過想法的表達，直接參與國際研究對話，因此今年特別爭取主辦此「青少年評審團」活動。公視總經理曹文傑於昨(3/18)日勉勵在場的青少年評審：「經過這兩天的評審活動，我們將把台灣青少年評審的觀點傳到慕尼黑去，也期待你們往後有機會成為台灣影視音產業當中的生力軍！」

本次青少年評審團會議在協辦單位影視音實驗學校進行，校長小野對於公視透過國際兒童影展「小導演大夢想」工作坊，成功將影視教育推行到小學相當肯定，並表示：「很謝謝公共電視跟我們合辦這個活動，讓孩子學習如何去欣賞並評審影片，未來學校也會持續舉辦這類營隊，努力把影視觀念繼續向下紮根。」

公共電視於2月期間進行青少年評審團招募，從上百件合格報名者中，遴選出16位中英文能力俱佳的11-15歲青少年。這16位同學在3月17日至18日為期兩天的「評審團會議」，針對德國慕尼黑兒少雙年影展2018年競賽入圍之青少年作品(共23部)，進行包含看片及作品評析討論，表達最直接的觀影感想。

最後評審團分別選出「11-15歲-劇情類」和「11-15歲非劇情類」的前三名，並進行「投票結果宣告」的影像拍攝，此宣布影片將在慕尼黑國際兒少影展的閉幕頒獎典禮中播放。德國慕尼黑國際兒少雙年展將於5月25日至5月30日舉行，屆時除了台灣，還有來自加拿大、玻利維亞、埃及、迦納、斯洛維尼亞等地的青少年評審團評選結果將進行最後彙整，並於5月30日在影展頒獎典禮上正式對外公佈。

(中時)