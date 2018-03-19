助台灣體育國際發光 台塑企業「燃星計劃」、「未來之星」連8年大力相挺

2018年03月19日 22:43 工商 彭暄貽

台塑企業王詹樣公益信託持續投入台灣體育運動，至今已邁向第8年，歷年累計贊助選手超過200人次，投入金額高達2億元，獲得200多座國際賽冠軍（台塑提供）

台塑企業王詹樣公益信託持續投入台灣體育運動，至今已邁向第8年，歷年累計贊助選手超過200人次，投入金額高達2億元，獲得200多座國際賽冠軍，逐漸在國際上展現出亮眼成績，更多次打破台灣的紀錄，為台灣體壇寫下新的里程碑。其中，2017年臺北世界大學運動會期間更有6名選手勇奪6金1銀，成果亮眼！

「台塑燃星計畫暨未來之星聯合記者會」今在體育署舉行；2018年透過「台塑燃星計畫」及「台塑未來之星」贊助撞球、網球、桌球、羽球及高爾夫共計31位優秀選手，承載著選手對於每場比賽的希望，支持選手的夢想發光。

台塑企業暨王詹樣公益信託(創辦人王永在)2011年起啟動「台塑燃星計畫」，針對撞球、網球、桌球、羽球等項目之的潛力年輕選手，贊助出國參賽經費於世界各地征戰磨練；2012年加碼展開「台塑未來之星」，贊助選手至國外參加訓練營，在國際級環境中接受訓練。

2016年起，更透過長庚醫療體系提供兩項計畫贊助選手免費健檢、特約門診等服務，以完善醫療照護支持，協助選手奮力迎戰。

台塑企業表示，今年撞球項目總共有14位選手接受贊助，其中許睿安、古正晴、 柯秉中、魏子茜在《2017臺北世大運》代表國家參賽，並拿下男、女單、雙打4金榮耀，及於《2017年卡達世界9號球錦標賽》4強的「港都魔獸」吳坤霖、包辦《2016年日本北陸撞球公開賽女子組》前三名的王婉菱、范育瑄、陳佳樺，以及謝佳臻、唐境霆、葉鎮綸、柯秉翰、李心語、蔡佩君。

羽球項目為於《2017臺北世大運》與隊友一同奪下中華羽球混團賽史上首面金牌的許仁豪。桌球項目受贊助的選手包含甫在《2018匈牙利桌球公開賽》男子單打奪冠的16歲「桌球神童」林昀儒、青少年國手常客黎昕陽、在《2017白俄羅斯公開賽》拿下女雙亞軍的台灣新生代組合林珀璇與林家瑄，共計4位。

網球項目受贊助選手有2017年囊括澳網、溫網以及美網青少年組雙打冠軍且獲頒「2017台灣新秀運動員」的台灣新生代好手許育修、打破台灣近20年紀錄於《2017橘子盃青少年網球賽》奪下女雙冠軍的台英混血女將葛藍喬安娜、於《2017臺北世大運》女團、女單分別獲得金牌及銀牌的李亞軒，以及徐竫雯、卓宜萱、駱建勛、吳東霖、何承叡，共計8位。

此外，台塑未來之星則分別贊助網球及高爾夫項目。網球項目受贊助選手為《2018澳洲網球公開賽》青少年男子單打亞軍曾俊欣，及寫下台灣澳網最佳紀錄，在青少年組女子單、雙打雙料冠軍的梁恩碩。高爾夫球受贊助選手則為在美國巡迴賽爭戰的年輕女將程思嘉及李旻。

(工商)