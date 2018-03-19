影》愛老寶貝公益路跑 九旬阿嬤帶頭號召全家老小一起跑

2018年03月19日 16:35 中時 謝瓊雲

高齡91歲的陳雅阿嬤(前排中坐者)與社會處長黃淑娟(前排左二)等人擁抱，笑說自從走出家門參加社區老人活動後，3年來連感冒都沒有過，再也不需要健保卡和吃藥了。（謝瓊雲攝）

第四屆愛老寶貝鹿港公益路跑，19日上午在鹿港體育場辦記者會為活動宣傳暖身，呼籲各界一起關懷家中長者與社會上的獨居老人。（謝瓊雲攝）

愛老寶貝公益路跑 九旬阿嬤帶頭號召全家老小一起跑

第四屆愛老寶貝公益路跑將於520登場，19日上午主辦單位邀請91歲獨居阿嬤陳雅現身，為活動宣傳暖身，只要捐出5張發票就可報名，呼籲全家老小一起參加，跑出健康、捲動愛。

多運動有益身心健康，更能延年益壽！中華體育發展協會理事長鄭敬議說，高齡化社會來臨，愛老人要從自己身邊、家中做起，四年來舉辦公益路跑，全程僅3公里，藉此呼籲大眾重視獨居老人，揪家中長輩出門養成一起運動的習慣。

外埔社區發展協會總幹事黃得滿表示，個性獨立的陳雅阿嬤家住福興鄉外埔村，兒女都已在外地成家立業，原本深居簡出的她，加入社區老人關懷據點後天天報到從不缺席，3年來成為最年長最認真的老學生。

陳雅阿嬤笑說，獨居10多年生活簡樸不覺得有什麼不好，就是偶爾覺得孤單，現在每天社區一起跳舞、唱歌、做運動也學點東西，還可以大家搭伙共餐，不用再燒腦筋怎麼煮怎麼吃，覺得精神體力都明顯變好，常被誇說年輕了好幾歲。

黃得滿說，過去愛老人幾年公益路跑都是年輕人、主動為家中長輩報名一起跑，這次老人關懷據點首度受邀，已有8個平均年齡80歲以上的阿公阿嬤準備揪子女兒孫返家一起跑，陳雅阿嬤更是四代同堂，一家歡聚為公益也為愛而跑。

鄭敬議說，報名完全免費只需捐出發票，還可以參加摸彩拿獎品，發票將轉贈華山、弘道兩基金會歡懷獨老，名額僅3千個，也歡迎民間社團、企業或大眾組團參加，或報名志工隊、啦啦隊為跑者們沿途加油打氣。

(中時)