印度夯片男主角罹神經瘤 樂觀對抗病魔中

2018年03月19日 16:40 中時 潘鈺楨

去年在印度賣座前十名的話題電影《人生起跑線》，在印度創下3.2億台幣傲人成績，16日上映，首週末賣破兩百萬台幣。網路口碑不少人更表示不輸《三個傻瓜》。然而令人惋惜的是，甫以此片榮獲印度奧斯卡-印度電影觀眾獎（Filmfare Awards）最佳男主角的伊凡卡漢（Irrfan Khan），16日也於個人推特上公布最新病況，確診罹患罕見的神經內分泌腫瘤，全美一年不到20萬例，而一向正面樂觀積極的伊凡卡漢表示「愛與身邊的人的力量，會帶來希望」。

《人生起跑線》於指標性的電影資訊網站IMDb評分7.9，台灣觀眾看完後，網路上也是紛紛大推，網友文中表示 「諷刺教育體制的現實，不輸《三個傻瓜》」、「電影150分完全沒有沉悶」、「輕鬆喜劇的口吻，傳遞了嚴肅的議題，非典型的寶來塢電影。伊凡卡漢不會讓你失望，喜劇機智表現傑出。」、「有錢也買不到純真的笑容與好的價值觀。」、「每次印度電影都不負眾望，超棒的」、「反映出當今社會父母對小孩的教育迷失」。

本月5日，伊凡卡漢於推特上突然自曝罹患罕見疾病，16日他進一步在推特，與大家說明了病況與檢查結果，確診罹患罕見的神經內分泌腫瘤。外媒紛紛報導伊凡卡漢的病況，而BBC報導中說此種疾病會影響體內的賀爾蒙釋放，而健康專家也說，這類腫瘤可非為癌性與非癌性，會在身體中許多不同器官中發展，某些腫瘤會引起異常大量激素進入血液，引起如心臟問題，血壓的變化或痙攣。此種罕見腫瘤，全美一年不到20萬例。

伊凡卡漢推特中表示，「過去幾天，意外使我們成長。理解我確實罹患了神經內分泌腫瘤，是困難的事，但身邊的人與愛所給了我力量，會帶來希望。」他也將出國診治，文中繼續說道「許多關於疾病的謠言，但神經內分泌腫瘤並非只關於腦部因素，希望大家等我回來跟你們說更多關於這病的故事」，而其文章的開頭他更引用了《亂世佳人》中的名言「生活沒有義務滿足我們的期望。」也傳遞他這段日子的心情轉折，他會接受現況並積極去面對疾病帶來的挑戰，也請影迷要耐心等他回來。

《人生起跑線》故事描述印度德里的一對中產階級夫妻拉吉（伊凡卡漢 飾）和蜜塔（莎芭卡瑪 飾），兩人白手起家的服裝店生意昌隆，然而他們自嘆學歷不如人，堅信唯有「進入名校」才能翻轉社會階級。為了不讓自己的女兒輸在起跑點，兩人不擇手段爭取讓女兒進入貴族名校的機會，不僅與女兒一同參加補習班學習面試、考試技巧，更不惜妄想作弊，甚至將歪腦筋動到低收入戶的名校保障名額，夫妻倆為了愛女使出渾身解數，只為讓女兒能躍升「人生勝利組」。《人生起跑線》全台上映中。

(中時)