謝欣穎私物塞滿衣櫃！李國毅慘遭「土石流」滅頂

李國毅劇中被謝欣穎的衣物土石流滅頂。（歐銻銻娛樂）

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李國毅劇中被謝欣穎的衣物土石流淹沒滅頂。（歐銻銻娛樂）
李國毅劇中與謝欣穎制定生活公約。（歐銻銻娛樂）
謝欣穎拿玩具光劍攻擊李國毅。（歐銻銻娛樂）
謝欣穎拿玩具光劍攻擊李國毅。（歐銻銻娛樂）

歐銻銻娛樂自製劇《1006的房客》本週三、四將於台視播出3、4集，上週劇情揭曉「時空融合」的秘密，李國毅、謝欣穎終於知道對方不是鬼，而是時空相差四個月所以兩人才會出現在同一個空間中，個性天差地遠的他們，對於被迫成為室友都感到困擾，決定制訂生活公約來約束彼此，以免再發生將彼此看光的超糗事件，但是這一次李國毅卻被謝欣穎塞了滿櫃的衣服、零食當場「淹沒」直接滅頂，謝欣穎邊挖掘被衣服掩埋的李國毅，邊澄清笑說：「我本人沒有這麼髒的喔！」

李國毅在《1006的房客》中飾演的律師柯震宇外表雅痞，個性潔癖且龜毛，對環境整潔相當要求，碰上謝欣穎飾演的程家樂，個性大喇喇不修邊幅，家裡的東西永遠收不完，超不對盤的兩人，要努力在每晚時空融合的46分鐘和平相處。問到生活習慣是否和角色相似，謝欣穎笑說：「其實我跟家樂某些習慣蠻像的，但是我沒有這麼髒啦，家樂還把洋芋片塞進衣櫃裡，這個太誇張了。」

李國毅在戲中遭到整櫃衣服「土石流」淹沒攻擊，大量的衣服一次砸到他身上，他笑說：「當時拍攝蠻好玩的，而且因為我自己不是太滿意拍出來的效果，還請工作人員把衣服加高加多。」

李國毅也澄清自己沒有潔癖，但他跟震宇蠻像的，都是愛整潔的人。兩人都說如果有室友，制訂生活公約是必要的條件，因為這樣才能確保彼此權益。

除了制訂生活公約外，李國毅、謝欣穎這一對歡喜冤家劇中打鬧不停，謝欣穎以為李國毅偷拿自己的內衣，一氣之下拿了玩具光劍大打李國毅，謝欣穎說：「其實沒有想像的好拍耶，因爲我的詞像機關槍一樣多，又配上揮劍的動作，蠻容易NG的，而且那天我打得蠻大力。」李國毅也說：「我那天應該被打了不下10次吧，欣穎每一下都是來真的。」

(中時)

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