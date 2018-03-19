戴資穎成新賽制犧牲品 沒輸球4月卻將步下球后

戴資穎擊敗山口茜，連兩年舉起全英公開賽女單冠軍獎牌。（badminton photo提供）

友善列印
中時電子報
戴資穎奪冠後替熱情球迷簽名。（badminton photo提供）

台灣球后戴資穎全英羽球公開賽衛冕后冠，進帳1萬2000分積分，不過由於世羽聯(BWF)更改賽制，馬來西亞公開賽、新加坡公開賽兩賽事延後，導致戴資穎將損失兩站冠軍積分，4月將步下球后寶座。

世羽聯(BWF)今年更改賽制部分賽事時間更動，由於積分採計是過去52周內最佳10站積分，也連帶影響戴資穎積分進帳。

去年戴資穎封后的馬來西亞頂超賽、新加坡公開賽，馬來西亞賽今年自4月4-9日移至6月26日-7月1日的馬來西亞超級750賽，新加坡賽從4月11-16日改到7月17-22日新加坡超級500賽，因此「小戴」1萬1000分和9200分將過期，由積分較低的澳洲公開賽和超級系列總決賽取代。

反觀山口茜因為並未計入該兩項賽事，積分不會扣除，雙方一來一往間，山口茜反倒得以300分差登頂，出現戴資穎沒輸球，卻讓出球后寶座的情況。

不過戴資穎自2016年12月01日登頂，至今橫跨兩年、雄踞球后寶座已長達67周，世界女單第1早已不證自明，且只要比賽打得好，積分遲早會進帳。戴資穎的父親戴楠凱及球后「小戴」也都平常心看待。

戴楠凱表示，畢竟這是賽制的改變，小戴去年4月奪冠的這兩個賽事，在新賽制被移到6月，所以積分就沒了。但重要的是比賽打得好、能拿冠軍，積分和排名自然會回來，屆時若差300分，要扳回來也不難。

(中時電子報)

戴資穎屢屢展現飛撲救球的拚勁，擊敗山口茜完成全英公開賽女單2連霸。（badminton photo提供）
Mini Baseball「五力」全開 前職…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。