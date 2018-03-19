戴資穎成新賽制犧牲品 沒輸球4月卻將步下球后

2018年03月19日 16:42 中時電子報 林宋以情

戴資穎奪冠後替熱情球迷簽名。（badminton photo提供）

台灣球后戴資穎全英羽球公開賽衛冕后冠，進帳1萬2000分積分，不過由於世羽聯(BWF)更改賽制，馬來西亞公開賽、新加坡公開賽兩賽事延後，導致戴資穎將損失兩站冠軍積分，4月將步下球后寶座。

世羽聯(BWF)今年更改賽制部分賽事時間更動，由於積分採計是過去52周內最佳10站積分，也連帶影響戴資穎積分進帳。

去年戴資穎封后的馬來西亞頂超賽、新加坡公開賽，馬來西亞賽今年自4月4-9日移至6月26日-7月1日的馬來西亞超級750賽，新加坡賽從4月11-16日改到7月17-22日新加坡超級500賽，因此「小戴」1萬1000分和9200分將過期，由積分較低的澳洲公開賽和超級系列總決賽取代。

反觀山口茜因為並未計入該兩項賽事，積分不會扣除，雙方一來一往間，山口茜反倒得以300分差登頂，出現戴資穎沒輸球，卻讓出球后寶座的情況。

不過戴資穎自2016年12月01日登頂，至今橫跨兩年、雄踞球后寶座已長達67周，世界女單第1早已不證自明，且只要比賽打得好，積分遲早會進帳。戴資穎的父親戴楠凱及球后「小戴」也都平常心看待。

戴楠凱表示，畢竟這是賽制的改變，小戴去年4月奪冠的這兩個賽事，在新賽制被移到6月，所以積分就沒了。但重要的是比賽打得好、能拿冠軍，積分和排名自然會回來，屆時若差300分，要扳回來也不難。

(中時電子報)