大腸癌加心臟衰竭 北榮跨團隊搶救成功

2018年03月19日 17:03 中時 陳志祥

有74歲許老太太主動脈瓣膜嚴重狹窄合併呼吸衰竭及肺栓塞，並且診斷出大腸癌，由於有心臟衰竭致命的危險，大腸癌無法手術，台北榮總導管瓣膜治療團隊、大腸直腸外科接力診治，解決許老太太「共病」的致命危機，目前規律在門診追蹤治療。

隨著國人平均壽命延長，老人疾病及共病情況增加，主動脈瓣狹窄的病人確有增加的趨勢，而大腸癌更是國人近10年來發生率最高的癌症，許老太太同時併有主動脈瓣狹窄與大腸癌而使得治療更加複雜。

因為治療許老太太，北榮公布兩項「世界第1」，亦即引起心臟衰竭的「植入瓣膜周圍中度以上滲透率」2％，遠低於傳統開心手術20.1％、美國10.5％、歐洲16％；另一項是「需植入永久性心律調節器」，北榮只有4.2％、美國21.6％、26.3％。

北榮表示，超過75歲的老年人，約有12％主動脈瓣膜狹窄，許老太太因急性心臟衰竭導致呼吸困難，經由心臟超音波診斷發現主動脈瓣膜嚴重狹窄合併呼吸衰竭及肺栓塞，必須緊急氣管插管並使用呼吸器，同時又因持續便血，診斷出大腸癌，醫師認為手術風險過高，無法手術。

別家醫院束手無策後，許老太太轉至北榮醫治，北榮的醫治信心來自於經驗！北榮有超過30％嚴重主動脈瓣膜狹窄病人，因為年紀過大或合併其他疾病無法接受傳統手術，但是經由導管進行主動脈瓣膜植入術（TAVI）較傳統手術侵入性低，成為替代性療法。

同時許老太太接受北榮的傳統腹腔鏡手術，但在疾病腸道段切除後，採用體內腸道縫合，整個手術使用腹腔鏡技術完成，最後才切開傷口將切除段取出，可以加快腸道恢復時間。北榮跨團隊的接力治療，讓老太太安然度過危機！

(中時)