台大教授蘇宏達 籲教育部公開「卡管」公文

2018年03月19日 17:07 旺報 簡立欣

「請教育部公布發給台大的7份機密公文，好讓我們看看教育部到底問了甚麼偉大的問題？台大又為何答得讓教育部不滿意？」台大政治系教授莫內講座教授蘇宏達要求教育部公開7道公文及台大的回覆；他並要求立院修法改由遴選委員會而非教育部頒聘書給新任校長，「完成大學自主的最後一哩路。」

蘇宏達呼籲政府不要仇恨人民，無獨有偶，管中閔19日下午也在臉書上貼上波蘭女詩人、1996年諾貝爾文學獎得主辛波絲卡（Szymborska）的作品《仇恨》，抒發自己心情。

蘇宏達是法國巴黎第四大學國際關係史博士，他表示歐洲政治史不管極右或是極左，最後走上同一條路：仇恨。19日台大師生開記者會號召「三月杜鵑遍地開花」，蘇宏達呼籲台灣人要愛台灣人，現在管中閔事件顯然就是仇恨動員，對人不對事，把對方鬥臭鬥垮，巴不得見縫插針，即使拖垮整個台灣也在所不惜。

蘇宏達說，像有媒體栽贓管中閔在廈門大學兼職這件事就「很好笑」，把台大和對岸大學正式簽署交流協議下的講學活動講成「兼職」，「從對岸拿把刀回來殺台灣人。」

蘇宏達說，今天最可怕就是政府鬥人民，軍公教年金改革，問全部的人要不要去鬥10%的人？大家都說好，沒想到下一個換成自己被鬥。「政府帶頭搞鬥爭，鬥到台大來了，這不是台大單一事件！」蘇宏達說，教育部連身為中研院士的台大新校長都敢凌虐，接下來政大要選校長，不是民進黨同路人敢當遴選委員、敢當校長候選人嗎？他又舉近日某國立大學校長當選人明明不符資格，引發爭議，卻有學校趕緊送他一個副教授職，蘇宏達說，全世界沒有一個大學是副教授可以選校長。

蘇宏達感概，管中閔案讓他站在講台上不知該如何教導學生，「是不是趕快去潑漆，以後才能做北農總經理？」台大的偉大就在於不畏權威，如果台大這次都守不住，那台大師生連戒嚴時代的學長姊都不如，台大還是台大嗎？

蘇宏達說，他跟學校要教育部公文資料，校方很為難地表示「教育部不准，這是機密」。他要求教育部公開7道公文及台大的回覆，讓大家公評；並要求立法院立即修改《大學法》第9條，以後由遴選委員會而非教育部頒聘書給新任校長，教育部只要等通知就好，「完成大學自主的最後一哩路。」

(旺報)